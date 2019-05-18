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السعودية ودول خليجية تُوافق على إعادة نشر قوات أمريكية لمواجهة إيران

السعودية ودول خليجية تُوافق على إعادة نشر قوات أمريكية لمواجهة إيران
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وافقت السعودية، ودول خليجية، على طلب أميركي بإعادة نشر قواتها بمياه الخليج لمواجهة إيران، بحسب ما ذكرت صحيفة (الشرق الأوسط)، في ساعة مبكرة من السبت.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خليجية مطلعة، موافقة السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي على طلب من الولايات المتحدة؛ لإعادة انتشار قواتها العسكرية في مياه الخليج العربي، وعلى أراضي دول خليجية.

وقالت المصادر: إن الموافقة جاءت بناء على اتفاقيات ثنائية بين الولايات المتحدة من جهة، ودول خليجية من جهة أخرى؛ حيث يهدف الاتفاق الخليجي- الأميركي إلى ردع إيران عن أي اعتداءات محتملة قد تصدر منها، بفعل سلوكياتها المزعزعة لأمن المنطقة واستقرارها.

كما أكدت المصادر ذاتها أن الدافع الأول لإعادة انتشار القوات الأميركية في دول الخليج هو القيام بعمل مشترك بين واشنطن والعواصم الخليجية، لردع إيران عن أي محاولة لتصعيد الموقف عسكرياً، ومهاجمة دول الخليج أو مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وليس الدخول في حرب معها.

إلى ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية عربية عن "اتصالات مكثفة تجري حالياً بين عدد من العواصم العربية من أجل التجهيز لعقد قمة عربية محدودة على هامش القمة الإسلامية التي تشهدها مكة المكرمة في العشر الأواخر من شهر رمضان".

وقالت المصادر، التي تحدثت بشرط عدم الإفصاح عنها، إن "هذه القمة في حال عقدها، ستضم عدداً من الدول العربية التي سيحضر قادتها القمة الإسلامية، والتي تجمعها مبادئ ورؤى منسجمة حيال التطورات الإقليمية والدولية".

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