البرلمان الألماني: مقاطعة إسرائيل "معاداة للسامية".. وحماس ترد" قرار مؤسف ومخزي"





وأدان البرلمان الأنشطة الداعية لمقاطعة إسرائيل باعتبارها غير مقبولة وتستحق أشد الإدانات، داعيًا الحكومة الألمانية إلى عدم تمويل أو دعم هذه الجماعات.





بدورها وصفت حركة حماس في قطاع غزة، قرار البرلمان الألماني بأنه "مؤسف ومخزي"، معتبرة أنه "يومًا أسود في تاريخ حقوق الإنسان وحرية التعبير".

وأضافت حماس في بيان مقتضب: ‏للأسف الشديد ألمانيا غير قادرة على مغادرة الشعور التاريخي بالذنب تجاه اليهود وما ارتكبوه بحقهم من جرائم، ولا يجوز تصحيح ذلك على حساب شعبنا وحقوقه ونضاله من أجل الحرية والاستقلال.





فيما طالب الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الحر، وحزب الخضر الحكومة الألمانية في مطلب مشترك برفض دعم BDS وإعانتها ماليًا. ف





وطالب حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي علاوة بحظر الحركة، بينما طالب حزب "اليسار" في طلب ثالث بإدانة "كافة أشكال معاداة السامية في دعوات الحركة".







رام الله - دنيا الوطنصنّف البرلمان الألماني الجمعة، حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها، بأنها "معاداة للسامية"، وذلك في جلسة ناقشت مقترحات تطالب بحظر BDS وأخرى ترفض دعمها ماليًا.ووفقًا للبيان النهائي الذي أقرّه غالبية نواب البرلمان الألماني في برلين، فقد تم تعريف مقاطعة البضائع الإسرائيلية بأنها معاداة للسامية.