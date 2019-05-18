حالة الطرق في غزة اليوم السبت

رام الله - دنيا الوطنأكدت شرطة المرور في قطاع غزة اليوم السبت، على وجودحركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات و المحاور الرئيسيية منذ الصباح الباكر.وسجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 5 حوادث سير نتج عنها 5 اصابات بالاضافة الى الأضرار التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.ونوهت عن وجود سوق الزوايدة في محافظة الوسطى وسوق دوار العودة في محافظة رفح وسوق السيارات في مدينة غزة، من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.وأضافت "الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي".وذكرت بأن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .وختمت: في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.