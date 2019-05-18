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حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم واجواء شديدة الحرارة الثلاثاء

حالة الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم واجواء شديدة الحرارة الثلاثاء
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم السبت، صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو هذه الليلة، صافياً بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

واشارت الدائرة الى ان الجو يكون يوم غد الاحد، صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو الاثنين المقبل، حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

اما يوم الثلاثاء المقبل فيكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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