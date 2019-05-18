شؤون فلسطينية

المالكي يناقش مع زعيم حزب العمال البريطاني اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

المالكي يناقش مع زعيم حزب العمال البريطاني اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أمس الجمعة، زعيم حزب العمال والمعارضة البريطانية في البرلمان جيريمي كوربين، ووزيرة الخارجية في حكومة الظل ايميلي ثورنبيري.

وناقش المالكي مع قادة حزب العمال البريطاني سبل انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية واعتراف بريطانيا بدولة فلسطين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

كما التقى المالكي بمجموعة من سفراء الدول العربية في العاصمة البريطانية لاطلاعهم حول الوضع الحالي في فلسطين، واجراءات الاحتلال خاصة في ظل الدعم الكامل من قبل ادارة الرئيس ترمب.

أخبار ذات صلة

عزام: دماء الشهداء إعلان بأن شعبنا لا يمكن أن يخضع أو يستسلم

عزام: دماء الشهداء إعلان بأن شعبنا لا يمكن أن يخضع أو يستسلم

محافظ القدس وشخصيات مقدسية يلتقون وفدا برلمانيا هولنديا في المسجد الاقصى

محافظ القدس وشخصيات مقدسية يلتقون وفدا برلمانيا هولنديا في المسجد الاقصى

عيسى: 52 سنة والخناق يشتد .. أين العرب والمسلمين من القدس؟

عيسى: 52 سنة والخناق يشتد .. أين العرب والمسلمين من القدس؟

المطران حنا: نطالب القيادات السياسية والفصائلية الفلسطينية بالارتقاء بمسؤولياتها التاريخية

المطران حنا: نطالب القيادات السياسية والفصائلية الفلسطينية بالارتقاء بمسؤولياتها التاريخية

هل انسحبت مصر من ملف المصالحة بين فتح وحماس؟

هل انسحبت مصر من ملف المصالحة بين فتح وحماس؟

الدفاع المدني يخمد حريقين اندلعا باراض واشجار زيتون جنوب جنين

الدفاع المدني يخمد حريقين اندلعا باراض واشجار زيتون جنوب جنين

المالكي: سنستمر بمخاطبة حماس لتسمح للحكومة بأن تباشر واجباتها بغزة

المالكي: سنستمر بمخاطبة حماس لتسمح للحكومة بأن تباشر واجباتها بغزة

منصور: نطالب المجتمع الدولي بالتمسك بقراراته والدفاع عن المبادئ المتعلقة بقضية فلسطين

منصور: نطالب المجتمع الدولي بالتمسك بقراراته والدفاع عن المبادئ المتعلقة بقضية فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

المالكي يناقش مع زعيم حزب العمال البريطاني اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

المالكي يناقش مع زعيم حزب العمال البريطاني اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

عزام: دماء الشهداء إعلان بأن شعبنا لا يمكن أن يخضع أو يستسلم

عزام: دماء الشهداء إعلان بأن شعبنا لا يمكن أن يخضع أو يستسلم

محافظ القدس وشخصيات مقدسية يلتقون وفدا برلمانيا هولنديا في المسجد الاقصى

محافظ القدس وشخصيات مقدسية يلتقون وفدا برلمانيا هولنديا في المسجد الاقصى

عيسى: 52 سنة والخناق يشتد .. أين العرب والمسلمين من القدس؟

عيسى: 52 سنة والخناق يشتد .. أين العرب والمسلمين من القدس؟

المطران حنا: نطالب القيادات السياسية والفصائلية الفلسطينية بالارتقاء بمسؤولياتها التاريخية

المطران حنا: نطالب القيادات السياسية والفصائلية الفلسطينية بالارتقاء بمسؤولياتها التاريخية

الدفاع المدني يخمد حريقين اندلعا باراض واشجار زيتون جنوب جنين

الدفاع المدني يخمد حريقين اندلعا باراض واشجار زيتون جنوب جنين

إصابة مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الخليل

إصابة مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الخليل

وفاة مواطن على حاجز بيت لحم الشمالي أثناء توجهه للأقصى

وفاة مواطن على حاجز بيت لحم الشمالي أثناء توجهه للأقصى

منوعات

هل انتهى الخلاف بين أصالة وأحلام؟

هل انتهى الخلاف بين أصالة وأحلام؟

هجوم على وفاء عامر بسبب ياسمين صبري.. ماذا حدث؟

هجوم على وفاء عامر بسبب ياسمين صبري.. ماذا حدث؟

فنان مصري شهير يعتذر لجمهوره بسبب مشكلته الصحية.. من هو وماذا قال؟

فنان مصري شهير يعتذر لجمهوره بسبب مشكلته الصحية.. من هو وماذا قال؟

من قال عن صراع سمية الخشاب وأحمد سعد: &#34;والله عيب..عائدة من عُمْرَة&#34;

من قال عن صراع سمية الخشاب وأحمد سعد: "والله عيب..عائدة من عُمْرَة"

فيديو.. حلا شيحة: قلبي اتقطع بعدما تركت ابنتي مع والدهما

فيديو.. حلا شيحة: قلبي اتقطع بعدما تركت ابنتي مع والدهما

هل تواجه مي عز الدين حملة &#34;مدفوعة الثمن&#34; للسخرية من &#34;البرنسيسة بيسة&#34;؟

هل تواجه مي عز الدين حملة "مدفوعة الثمن" للسخرية من "البرنسيسة بيسة"؟

تهمة التجميل تلاحق حلا الترك في عيد ميلادها الـ 17

تهمة التجميل تلاحق حلا الترك في عيد ميلادها الـ 17

شاهد: إسرائيل تحتفل بالنجم المصري عادل إمام

شاهد: إسرائيل تحتفل بالنجم المصري عادل إمام

قناة بريطانية تلغي برنامجاً حوارياً بعد انتحار أحد ضيوفه

قناة بريطانية تلغي برنامجاً حوارياً بعد انتحار أحد ضيوفه

&#34;حمد لله مكملتش تمثيل&#34;.. عمرُو دياب يُواجه سُخرية بسبب مشهد درامي قديم

"حمد لله مكملتش تمثيل".. عمرُو دياب يُواجه سُخرية بسبب مشهد درامي قديم

عربي

قوات الحزام الأمني تعلن تحرير قعطبة ومقتل قيادي حوثي بارز

قوات الحزام الأمني تعلن تحرير قعطبة ومقتل قيادي حوثي بارز

التحالف العربي يسقط طائرة في المهرة

التحالف العربي يسقط طائرة في المهرة

أمير الكويت يحاول إبعاد شبح الحرب عن الخليج

أمير الكويت يحاول إبعاد شبح الحرب عن الخليج

لماذا اعتقلت السلطات الأردنية &#34;هند الفايز&#34;؟

لماذا اعتقلت السلطات الأردنية "هند الفايز"؟