المالكي يناقش مع زعيم حزب العمال البريطاني اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أمس الجمعة، زعيم حزب العمال والمعارضة البريطانية في البرلمان جيريمي كوربين، ووزيرة الخارجية في حكومة الظل ايميلي ثورنبيري.وناقش المالكي مع قادة حزب العمال البريطاني سبل انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية واعتراف بريطانيا بدولة فلسطين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).كما التقى المالكي بمجموعة من سفراء الدول العربية في العاصمة البريطانية لاطلاعهم حول الوضع الحالي في فلسطين، واجراءات الاحتلال خاصة في ظل الدعم الكامل من قبل ادارة الرئيس ترمب.