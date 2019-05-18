شؤون فلسطينية

عزام: دماء الشهداء إعلان بأن شعبنا لا يمكن أن يخضع أو يستسلم

عزام: دماء الشهداء إعلان بأن شعبنا لا يمكن أن يخضع أو يستسلم
رام الله - دنيا الوطن
أكد نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن دماء الشهداء لا تذهب هدراً، فهي أحيت الأمة على مدار سنوات الصراع مع المحتل، وهي لا تزال تحيي الأجيال اليوم، حول قضية فلسطين.

جاء ذلك في مهرجان "صقور الثغور" مساء الجمعة، الذي أقيم بمنطقة خزاعة، شرق خانيونس، في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد كوكبة من حماة الثغور.

وقال الشيخ عزام :" نعمةٌ كبيرة أننا نعيش في هذه الأرض المباركة، وفضل من الله أن وضع بين أيدينا أمانة الدفاع عن مسرى الحبيب محمد (صلى الله عليه وسلم)".

وأضاف: "شرفٌ كبير لنا ونحن نتقدم صفوف الأمة للذود عن مقدساتها"، مشدداً على أننا "لن نتنازل عن هذه الأمانة العظيمة، التي وضعت بين أيدينا".

وتابع عزام: "نحن هنا لم نأتِ لرفع شعارات، نحن هنا من أجل إعلاء قيمة الشهادة والدم، وللتأكيد أن الشهداء مازالوا يصنعون الحدث".

واستطرد بالقول: "العالم بلا شك يتغير، ويحاول الطغاة أن يحرفوا الأمور لصالحهم، لكن أنى لهم ذلك".

وأشار الشيخ عزام إلى أن الأمة  تعيش اليوم أيام رمضان المبارك، الذي يأتي ليذكرنا بالأمجاد، ولاستعادة روح الانتصارات العظيمة، التي تحققت في هذا الشهر المبارك.

ولفت إلى أن أشياء كثيرة تغيّرت على مدى العقود والسنين، لكن الواجب لا يتغير، والإيمان لا يتغير، والوقوف في وجه الطغاة لا يتغير.

ومضى الشيخ عزام يقول: "نرنو بأرواحنا ونعود لنتذكر الماضي العظيم، ليمنحنا ذلك الماضي قوةً لنواجه التحديات، ونمضي على طريق المقاومة بثبات وهمة".

وتساءل: "أين اختفت هذه الأمة التي صنعت الأمجاد؟!، وأين اختفت هذه القوة؟!، لتضيع فلسطين .. أين ذهبت هذه الأمة؟!، وأين اختفت نخوتها؟".

وقال عزام: "إننا نبكي دماً قبل الدمع على حالنا اليوم، ونحن نرى الألم والمعاناة".

وتحدث عن استمرار القتل في بلاد العرب والمسلمين، فيما تعيش إسرائيل الأمن؛ وفيما يسرق دونالد ترامب نفطنا وغازنا وثرواتنا، بل ويمرغ كرامتنا بالتراب.

وشدد الشيخ عزام إلى أن دماء الشهداء، هي بمثابة إعلان واضح بأن شعبنا لا يمكن أن يخضع أو يستسلم.

وأشار إلى كل مشاريع التي حاولت تصفية القضية الفلسطينية، على مدى قرن كامل، فشلت، في وقت لم يتعب فيه شعبنا، ومضى يُقدم الشهداء تلو الشهداء دفاعاً عن الدين والوطن والكرامة.

وقال بهذا الصدد: "صحيحٌ أننا نألم ونعاني مرارة التشتيت والنكبات والجراح، لكن هذا الشعب لم ولن يخضع رغم كل ما تعرض له".

وجدد الشيخ عزام التأكيد على أن "صفقة القرن" ستفشل، لأن أعداءنا لم يتعلموا من دروس التاريخ، ولم يفهموا أن هذه الأمة العظيمة وإن تراجعت للحظات، لن تستسلم.

وأضاف: "لم يفهم أعداؤنا أن فلسطين ليست مجرد أرض اغتصبت، بل هي كما قال الشهيد الشقاقي عنها قبل أربعة عقود، أنها آيةٌ من الكتاب، وهي لن تموت".

وبيّن أن فلسطين هي جزء من العقيدة والهوية والثقافة والتاريخ، وهي لن تموت، حتى لو تعطل الجهاد في أرضها، وسيندثر الطغاة.

ولفت الشيخ عزام إلى أن كل آية في القرآن تدل على فلسطين، وكل حرف في هذا التاريخ يسافر نحو المسجد الأقصى، منوهاً إلى أن دماء الشهداء ترجمةٌ منطقية لآيات القرآن الكريم، ولأحرف التاريخ.

ووجه الشيخ رسالة هامة جاء فيها :" نقول للعالم كله بأن فلسطين لا يمكن أن تباع أو  تشترى، وهي من توجه الرسائل لنا كفلسطينيين وللأمة جمعاء، وتقول بأن بحار الدم التي سفكت في بيت المقدس على مدار التاريخ عندما كانت واقعةً في أسر الطغاة والمعتدين، لم تكسر إرادة الأمة، وجاءت لتطهر الأقصى من الدنس والغزاة والمحتلين، وهو ما سيتكرر معنا بعزيمة المجاهدين".

وحذّر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، من محاولات بعض الدول العربية التطبيع مع العدو الإسرائيلي، موضحاً أن كل من يخوض بهذا المسار سيخسر وسيفشل وسيزهق، دون أن يترحم عليه أحد.

أخبار ذات صلة

محافظ القدس وشخصيات مقدسية يلتقون وفدا برلمانيا هولنديا في المسجد الاقصى

محافظ القدس وشخصيات مقدسية يلتقون وفدا برلمانيا هولنديا في المسجد الاقصى

عيسى: 52 سنة والخناق يشتد .. أين العرب والمسلمين من القدس؟

عيسى: 52 سنة والخناق يشتد .. أين العرب والمسلمين من القدس؟

المطران حنا: نطالب القيادات السياسية والفصائلية الفلسطينية بالارتقاء بمسؤولياتها التاريخية

المطران حنا: نطالب القيادات السياسية والفصائلية الفلسطينية بالارتقاء بمسؤولياتها التاريخية

هل انسحبت مصر من ملف المصالحة بين فتح وحماس؟

هل انسحبت مصر من ملف المصالحة بين فتح وحماس؟

الدفاع المدني يخمد حريقين اندلعا باراض واشجار زيتون جنوب جنين

الدفاع المدني يخمد حريقين اندلعا باراض واشجار زيتون جنوب جنين

المالكي: سنستمر بمخاطبة حماس لتسمح للحكومة بأن تباشر واجباتها بغزة

المالكي: سنستمر بمخاطبة حماس لتسمح للحكومة بأن تباشر واجباتها بغزة

منصور: نطالب المجتمع الدولي بالتمسك بقراراته والدفاع عن المبادئ المتعلقة بقضية فلسطين

منصور: نطالب المجتمع الدولي بالتمسك بقراراته والدفاع عن المبادئ المتعلقة بقضية فلسطين

إصابة مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الخليل

إصابة مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

عزام: دماء الشهداء إعلان بأن شعبنا لا يمكن أن يخضع أو يستسلم

عزام: دماء الشهداء إعلان بأن شعبنا لا يمكن أن يخضع أو يستسلم

محافظ القدس وشخصيات مقدسية يلتقون وفدا برلمانيا هولنديا في المسجد الاقصى

محافظ القدس وشخصيات مقدسية يلتقون وفدا برلمانيا هولنديا في المسجد الاقصى

عيسى: 52 سنة والخناق يشتد .. أين العرب والمسلمين من القدس؟

عيسى: 52 سنة والخناق يشتد .. أين العرب والمسلمين من القدس؟

المطران حنا: نطالب القيادات السياسية والفصائلية الفلسطينية بالارتقاء بمسؤولياتها التاريخية

المطران حنا: نطالب القيادات السياسية والفصائلية الفلسطينية بالارتقاء بمسؤولياتها التاريخية

الدفاع المدني يخمد حريقين اندلعا باراض واشجار زيتون جنوب جنين

الدفاع المدني يخمد حريقين اندلعا باراض واشجار زيتون جنوب جنين

إصابة مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الخليل

إصابة مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الخليل

وفاة مواطن على حاجز بيت لحم الشمالي أثناء توجهه للأقصى

وفاة مواطن على حاجز بيت لحم الشمالي أثناء توجهه للأقصى

الاحتلال يقمع مسيرة نعلين ويتسبب باحتراق اشجار زيتون

الاحتلال يقمع مسيرة نعلين ويتسبب باحتراق اشجار زيتون

منوعات

هل انتهى الخلاف بين أصالة وأحلام؟

هل انتهى الخلاف بين أصالة وأحلام؟

هجوم على وفاء عامر بسبب ياسمين صبري.. ماذا حدث؟

هجوم على وفاء عامر بسبب ياسمين صبري.. ماذا حدث؟

فنان مصري شهير يعتذر لجمهوره بسبب مشكلته الصحية.. من هو وماذا قال؟

فنان مصري شهير يعتذر لجمهوره بسبب مشكلته الصحية.. من هو وماذا قال؟

من قال عن صراع سمية الخشاب وأحمد سعد: &#34;والله عيب..عائدة من عُمْرَة&#34;

من قال عن صراع سمية الخشاب وأحمد سعد: "والله عيب..عائدة من عُمْرَة"

فيديو.. حلا شيحة: قلبي اتقطع بعدما تركت ابنتي مع والدهما

فيديو.. حلا شيحة: قلبي اتقطع بعدما تركت ابنتي مع والدهما

هل تواجه مي عز الدين حملة &#34;مدفوعة الثمن&#34; للسخرية من &#34;البرنسيسة بيسة&#34;؟

هل تواجه مي عز الدين حملة "مدفوعة الثمن" للسخرية من "البرنسيسة بيسة"؟

تهمة التجميل تلاحق حلا الترك في عيد ميلادها الـ 17

تهمة التجميل تلاحق حلا الترك في عيد ميلادها الـ 17

شاهد: إسرائيل تحتفل بالنجم المصري عادل إمام

شاهد: إسرائيل تحتفل بالنجم المصري عادل إمام

قناة بريطانية تلغي برنامجاً حوارياً بعد انتحار أحد ضيوفه

قناة بريطانية تلغي برنامجاً حوارياً بعد انتحار أحد ضيوفه

&#34;حمد لله مكملتش تمثيل&#34;.. عمرُو دياب يُواجه سُخرية بسبب مشهد درامي قديم

"حمد لله مكملتش تمثيل".. عمرُو دياب يُواجه سُخرية بسبب مشهد درامي قديم

عربي

قوات الحزام الأمني تعلن تحرير قعطبة ومقتل قيادي حوثي بارز

قوات الحزام الأمني تعلن تحرير قعطبة ومقتل قيادي حوثي بارز

التحالف العربي يسقط طائرة في المهرة

التحالف العربي يسقط طائرة في المهرة

أمير الكويت يحاول إبعاد شبح الحرب عن الخليج

أمير الكويت يحاول إبعاد شبح الحرب عن الخليج

لماذا اعتقلت السلطات الأردنية &#34;هند الفايز&#34;؟

لماذا اعتقلت السلطات الأردنية "هند الفايز"؟