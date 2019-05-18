شؤون فلسطينية

محافظ القدس وشخصيات مقدسية يلتقون وفدا برلمانيا هولنديا في المسجد الاقصى

محافظ القدس وشخصيات مقدسية يلتقون وفدا برلمانيا هولنديا في المسجد الاقصى
رام الله - دنيا الوطن
التقى محافظ القدس عدنان غيث وبحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدنان الحسيني ومدير المسجد الاقصى الشيخ عمر الكسواني وممثل منظمة التعاون الاسلامي في فلسطين احمد الرويضي ظهر اليوم الجمعة في المسجد الاقصى المبارك وفدا برلمانيا هولندا يزور فلسطين حاليا بالتنسيق ووزارة الخارجية في جولة استقصائية حيث ادى صلاة الجمعة في المسجد الاقصى المبارك .

وقدم غيث شرحا وافيا حول آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية والانتهاكات السافرة التي يتعرض لها الشعب العربي الفلسطيني والمنافية لابسط حقوق الانسان والاعراف والاتفاقيات والقوانين الدولية وخاصة المسجد الاقصى المبارك والمقدسات الاسلامية والمسيحية قاطبة .

 واستعرض الجهود التي يبذلها الرئيس محمود عباس لافشال ما يطلق عليه صفقة القرن وتجنيب أبناء شعبنا ويلات الدمار وربما نكبة جديدة قد تحل به في ظل الغطرسة والتمادي الاسرائيلي الغير مسبوق بحق ابناء شعبنا والمدعوم امريكيا والتغاضي الدولي مشيرا الى ان توقف المفاوضات وتعثر عملية السلام يعود لعدم جدية الطرف الإسرائيلي والرفض الإسرائيلي المستمر لوقف الإستيطان على الأرض داعيا المجتمع الدولي الى نصرة مدينة القدس العاصمة الابدية للدولة الفلسطينية المستقلة ومقدساتها المستهدفة .

واستعرض امام الوفد البرلماني الهولندي أوضاع المدينة المقدسة وآليات التهويد التي تتبعها الحكومة الاسرائيلية الحالية ومن أهمها محاصرة سكانها والضغط عليهم بشتى الوسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية بهدف دفعهم الى ترك مدينتهم والبحث عن أجواء اخرى وبالتالي تسهل عملية الاستيلاء على الارض وتوسيع رقعة الاستيطان .

وثمن غيث موقف مملكة هولندا من قضية اللاجئين الفلسطينين مستنكرا هجمة الانتقادات الشرسة التي واجهتها وزيرة التنمية والتجارة الخارجية في الحكومة الهولندية “سكريت كاخ”، من شخصيات داعمة للاحتلال الاسرائيلي على خلفية تقديم الوزيرة “كاخ” مبلغ 13 مليون يورو مساعدة لوكالة (أونروا) عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تقليص المساعدات المالية للوكالة موضحا ان هذه الهجمة تدل على السياسة الإسرائيلية التي تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر قطع الدعم عنهم وعن المؤسسات التي تدعمهم.

ووجه التحية إلى الوزيرة الهولندية على موقفها الداعم للفلسطينيين، وخطوتها الكبيرة في رفض القرار الأمريكي بحق (أونروا)، والإصرار على تقديم المساعدة المالية لوكالة (أونروا) رغم حملة الانتقادات التي تشن ضدها.

وطالب جميع دول العالم للوقوف بجانب اللاجئين الفلسطينيين ودعمهم لتفادي تصفية إحدى القضايا التي يمكن أن تهدد السلام في المنطقة وتمس حقوق الشعب الفلسطيني التي كفلها القانون الدولي.

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