دولي

ايران تهدد بازالة اسرائيل خلال نصف ساعة فقط

ايران تهدد بازالة اسرائيل خلال نصف ساعة فقط
رام الله - دنيا الوطن
هدد رئيس اللجنة النووية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور، بالقضاء على إسرائيل خلال نصف ساعة إذا تم استهداف إيران، محذرا من أن استهداف بلاده ستمهد لحرب عالمية ثالثة.

وقال ذو النور: "يمكن للولايات المتحدة أن تبدأ الحرب، لكن نهايتها لن تكون بيدها"، لافتا إلى أنه في حال تم استهداف القطع العسكرية الأمريكية في مياه الخليج فلن يبقى منها سوى "تل من الرماد"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي برس).

ولفت رئيس اللجنة النووية في البرلمان الإيراني، إلى أن الطائرات الإيرانية المسيرة تراقب القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وترصد تحركاتها، قائلا: "إيران لن تبدأ الحرب، لكنها ستقطع يد أي دولة تعتدي عليها".

وفي سياق آخر، قال ذو النور: "في حال تم منع إيران من تصدير النفط، فلن يمر نفط أي دولة من مياه الخليج، مضيفا أن "استيلاء أي دولة على حصة إيران النفطية في منظمة "أوبك"، سيكون بمثابة إعلان حرب".

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