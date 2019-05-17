شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يخمد حريقين اندلعا باراض واشجار زيتون جنوب جنين

الدفاع المدني يخمد حريقين اندلعا باراض واشجار زيتون جنوب جنين
رام الله - دنيا الوطن
ادى حريق اندلع مساء اليوم الجمعة، في مناطق جبلية بين قريتي مركة والزاوية جنوب جنين، الى اشتعال النيران في اعشاب جافة واحتراق مساحة كبيرة من الاراضي تقدر بأكثر من مئة دونم.

وذكر الدفاع المدني، أن طواقم الاطفاء في مركزي عرابة وجبع "اسناد الشمال" عملت على اخماد الحريق ومنع وصوله لمزارع الدواجن القريبة والاراضي الزراعية والاشجار المحاذية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وفي سياق منفصل، أخمدت طواقم الدفاع المدني حريقا اندلع بأعشاب جافة وامتد لأشجار الزيتون واتى على 100 شجرة زيتون بشكل جزئي بمنطقة السد في بلدة الجديدة جنوب شرق جنين، وعمل طاقم مركز سيريس على اخماد الحريق والحد من انتشاره .

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