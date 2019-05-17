دولي

حريق ضخم بقاعدة عسكرية في تل أبيب

حريق ضخم بقاعدة عسكرية في تل أبيب
رام الله - دنيا الوطن
اندلع حريق ضخم مساء اليوم الجمعة في قاعدة عسكرية في تل أبيب، مخلقاً أضرار مادية كبيرة دون معرفة أسباب الحريق.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن حريقا كبيرا اندلع في قاعدة "تل هشومير"، مشير إلى سماع أصوات انفجارات، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ولاحقا، أكدت القناة ذاتها، أنه تمت السيطرة على الحريق، دون أن يتضح سبب اندلاعه.

أخبار ذات صلة

صور للمخابرات الأمريكية تكشف صواريخ &#34;كروز&#34; على سفن إيرانية

صور للمخابرات الأمريكية تكشف صواريخ "كروز" على سفن إيرانية

ترامب لوزير دفاعه: لا أريد حرباً مع إيران

ترامب لوزير دفاعه: لا أريد حرباً مع إيران

بعد النمسا.. ألمانيا تفكر بحظر الحجاب في المدارس الابتدائية

بعد النمسا.. ألمانيا تفكر بحظر الحجاب في المدارس الابتدائية

قاسم سليماني لقادة بالحشد الشعبي: استعدوا للحرب

قاسم سليماني لقادة بالحشد الشعبي: استعدوا للحرب

بعد اخفاقات القبة الحديدية.. جيش الاحتلال يعمل على تطوير منظومة الليزر المضادة

بعد اخفاقات القبة الحديدية.. جيش الاحتلال يعمل على تطوير منظومة الليزر المضادة

إسرائيل تخشى تدهور الصراع الإيراني الأمريكي: إجراءات تأهب وحماية للسفارات في الخارج

إسرائيل تخشى تدهور الصراع الإيراني الأمريكي: إجراءات تأهب وحماية للسفارات في الخارج

عقوبات أمريكية تستهدف كتيبة &#34;تيريك&#34; الشيشانية وخمسة مواطنين روس

عقوبات أمريكية تستهدف كتيبة "تيريك" الشيشانية وخمسة مواطنين روس

تيريزا ماي تُوافق على جدول زمني لرحيلها بسبب &#34;بريكست&#34;

تيريزا ماي تُوافق على جدول زمني لرحيلها بسبب "بريكست"

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يخمد حريقين اندلعا باراض واشجار زيتون جنوب جنين

الدفاع المدني يخمد حريقين اندلعا باراض واشجار زيتون جنوب جنين

إصابة مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الخليل

إصابة مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الخليل

وفاة مواطن على حاجز بيت لحم الشمالي أثناء توجهه للأقصى

وفاة مواطن على حاجز بيت لحم الشمالي أثناء توجهه للأقصى

الاحتلال يقمع مسيرة نعلين ويتسبب باحتراق اشجار زيتون

الاحتلال يقمع مسيرة نعلين ويتسبب باحتراق اشجار زيتون

مرصد السياسات لوزيرة الصحة: إنتاج الدواء يساهم في الانفكاك من الاحتلال

مرصد السياسات لوزيرة الصحة: إنتاج الدواء يساهم في الانفكاك من الاحتلال

ائتلاف (عدالة) رداً على موغريني: أوروبا تغسل وجه الاستعمار مجدداً

ائتلاف (عدالة) رداً على موغريني: أوروبا تغسل وجه الاستعمار مجدداً

قلقيلية: إصابة أربعة مواطنين بالرصاص المطاطي في كفر قدوم

قلقيلية: إصابة أربعة مواطنين بالرصاص المطاطي في كفر قدوم

باحثة ايطالية: الحواجز الإسرائيلية خفضت مستوى رفاهية الفلسطينيين

باحثة ايطالية: الحواجز الإسرائيلية خفضت مستوى رفاهية الفلسطينيين

منوعات

هل انتهى الخلاف بين أصالة وأحلام؟

هل انتهى الخلاف بين أصالة وأحلام؟

هجوم على وفاء عامر بسبب ياسمين صبري.. ماذا حدث؟

هجوم على وفاء عامر بسبب ياسمين صبري.. ماذا حدث؟

فنان مصري شهير يعتذر لجمهوره بسبب مشكلته الصحية.. من هو وماذا قال؟

فنان مصري شهير يعتذر لجمهوره بسبب مشكلته الصحية.. من هو وماذا قال؟

من قال عن صراع سمية الخشاب وأحمد سعد: &#34;والله عيب..عائدة من عُمْرَة&#34;

من قال عن صراع سمية الخشاب وأحمد سعد: "والله عيب..عائدة من عُمْرَة"

فيديو.. حلا شيحة: قلبي اتقطع بعدما تركت ابنتي مع والدهما

فيديو.. حلا شيحة: قلبي اتقطع بعدما تركت ابنتي مع والدهما

هل تواجه مي عز الدين حملة &#34;مدفوعة الثمن&#34; للسخرية من &#34;البرنسيسة بيسة&#34;؟

هل تواجه مي عز الدين حملة "مدفوعة الثمن" للسخرية من "البرنسيسة بيسة"؟

تهمة التجميل تلاحق حلا الترك في عيد ميلادها الـ 17

تهمة التجميل تلاحق حلا الترك في عيد ميلادها الـ 17

شاهد: إسرائيل تحتفل بالنجم المصري عادل إمام

شاهد: إسرائيل تحتفل بالنجم المصري عادل إمام

قناة بريطانية تلغي برنامجاً حوارياً بعد انتحار أحد ضيوفه

قناة بريطانية تلغي برنامجاً حوارياً بعد انتحار أحد ضيوفه

&#34;حمد لله مكملتش تمثيل&#34;.. عمرُو دياب يُواجه سُخرية بسبب مشهد درامي قديم

"حمد لله مكملتش تمثيل".. عمرُو دياب يُواجه سُخرية بسبب مشهد درامي قديم

عربي

قوات الحزام الأمني تعلن تحرير قعطبة ومقتل قيادي حوثي بارز

قوات الحزام الأمني تعلن تحرير قعطبة ومقتل قيادي حوثي بارز

التحالف العربي يسقط طائرة في المهرة

التحالف العربي يسقط طائرة في المهرة

أمير الكويت يحاول إبعاد شبح الحرب عن الخليج

أمير الكويت يحاول إبعاد شبح الحرب عن الخليج

لماذا اعتقلت السلطات الأردنية &#34;هند الفايز&#34;؟

لماذا اعتقلت السلطات الأردنية "هند الفايز"؟