حريق ضخم بقاعدة عسكرية في تل أبيب

رام الله - دنيا الوطناندلع حريق ضخم مساء اليوم الجمعة في قاعدة عسكرية في تل أبيب، مخلقاً أضرار مادية كبيرة دون معرفة أسباب الحريق.وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن حريقا كبيرا اندلع في قاعدة "تل هشومير"، مشير إلى سماع أصوات انفجارات، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.ولاحقا، أكدت القناة ذاتها، أنه تمت السيطرة على الحريق، دون أن يتضح سبب اندلاعه.