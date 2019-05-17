إصابة مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطن فلسطيني مساء اليوم الجمعة، بجروح في الساق، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار عليه في مدينة الخليل.
وزعم موقع (واللا) الاسرائيلي، أن الشاب ركض نحو قوة من الجيش الاسرائيلي، فأطلقت النار عليه، مما أدى إلى إصابته في الساق.
أصيب مواطن فلسطيني مساء اليوم الجمعة، بجروح في الساق، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار عليه في مدينة الخليل.
وزعم موقع (واللا) الاسرائيلي، أن الشاب ركض نحو قوة من الجيش الاسرائيلي، فأطلقت النار عليه، مما أدى إلى إصابته في الساق.
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