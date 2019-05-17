وفاة مواطن على حاجز بيت لحم الشمالي أثناء توجهه للأقصى

رام الله - دنيا الوطنتوفي اليوم الجمعة، المواطن سليمان جمال الحروب (63 عاما)، من مدينة دورا في محافظة الخليل، أثناء محاولته عبور الحاجز العسكري المسمى بـ(300) شمال مدينة بيت لحم، للوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.وقالت مصادر طبية: "إن المواطن الحروب أصيب بنوبة قلبية حادة عندما كان يريد اجتياز الحاجز، للتوجه إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة الثانية، حيث تم نقله إلى مستشفى بيت جالا الحكومي"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).