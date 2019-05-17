الاحتلال يقمع مسيرة نعلين ويتسبب باحتراق اشجار زيتون

رام الله - دنيا الوطنقمعت قوات الاسرائيلي اليوم الجمعة، مسيرة قرية نعلين الاسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري، ما أدى الى اصابة عدد من المواطنين بالاختناق واشتعال حرائق في حقول الزيتون في القرية.وذكرت مصادر محلية، ان جنود الاحتلال اطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين، ما أدى الى إصابة عدد منهم بالاختناق، واندلاع حرائق في حقول الزيتون، لم يتمكن المواطنون من السيطرة عليها ما استدعى تدخل الدفاع المدني الفلسطيني لإخمادها، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وقالت المصادر: "ان قوات الاحتلال أمطرت الجميع بمزيد من قنابل الغاز ما تسبب باندلاع النيران بكثافة والتهامها عددا من أشجار الزيتون".وكانت المسيرة قد انطلقت عقب صلاة الجمعة بمناسبة الذكرى الـ71 للنكبة، ورفع المشاركون فيها العلم الفلسطيني ورايات النكبة السوداء.