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قوات الحزام الأمني تعلن تحرير قعطبة ومقتل قيادي حوثي بارز

قوات الحزام الأمني تعلن تحرير قعطبة ومقتل قيادي حوثي بارز
رام الله - دنيا الوطن
لقي أبو البراء المداني القائد الميداني البارز في جماعات الحوثي مصرعه اليوم الجمعة، خلال معارك خاضتها قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية، أثناء تحرير مدينة قطعبة في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وقد تمكنت قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية من تحرير مدينة قعطبة بالكامل، إضافة إلى عدد من القرى شمالي وغربي المدينة، بعد هجوم شامل من ثلاثة محاور، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وتقدمت القوات حاليا في المدينة منذ ساعات الصباح الباكر، الجمعة، وتخوض معارك مع جماعات الحوثي، التي أصبحت محاصرة في منطقة الفاخر بالمينة، وفق بيان صادر عن قوات الحزام الأمني.

ونشر ناشطون يمنيون صورا تظهر عشرات الجثث من قتلى الجماعات الحوثية في الشوارع الشمالية من مدينة قعطبة، ممن قتلوا في معركة تحرير المدينة.

وأعلنت قوات الحزام الأمني الانتصار في معركة تحرير قعطبة، كما أعلنت عن تحرير مناطق الريبي والعبارى ووادي شداد ومساحة تصل إلى 25 كيلومترا شمالي المدينة.

وقالت القوات في بيانها إن الهجوم جاء من 3 محاور، هي حجر وقعطبه ومريس، وبإسناد من قوة دروع وصواريخ المقاومة الجنوبية، وذلك من أجل دحر جماعات الحوثي من قعطبة ومحيطها.

وذكر البيان أن قوات الحزام الأمني خاضت معارك ضارية مع الجماعات الحوثية، تقدمت خلالها باتجاه قعطبه، واقتحمت المدينة بالتزامن مع عملية تمشيط واسعة.

ولا تزال القوات تحاصر معسكر العللة وتشتبك مع جماعات الحوثي على في معارك عنيفة، شهدت سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين الحوثيين.

وفر مسلحو جماعات الحوثي من مدينة قعطبة على متن عربات عسكرية، بعد خسائر فادحة تكبدوها، نتيجة المعارك على مدار الساعات القليلة الماضية.

وأكدت قوات الحزام الأمني أنها لن تتهاون مع كل من تعاون مع جماعات الحوثي خلال الفترة الماضية، لا سيما أولئك الذين تسببوا في قتل وإصابة الكثيرين.

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