شؤون فلسطينية

نوفل: السلطة جاهزة للتفاوض حول الكونفدرالية مع الاردن ولكن بعد إقامة الدولة الفلسطينية

نوفل: السلطة جاهزة للتفاوض حول الكونفدرالية مع الاردن ولكن بعد إقامة الدولة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال عبد الحفيظ نوفل سفير دولة فلسطين لدى موسكو: "إن السلطة الفلسطينية جاهزة للتفاوض حول الكونفدرالية مع الأردن، لكن بعد إقامة الدولة الفلسطينية".

وأكد السفير الفلسطيني في مؤتمر صحفي بمبنى وكالة الأنباء الدولية (روسيا سيغودنيا)، أمس الخميس أنه إذا لم يوقع الفلسطينيون اتفاقا مع إسرائيل فلن يكون هناك سلام في المنطقة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشار نوفل إلى أن العقلاء داخل إسرائيل يفهمون أهمية عقد اتفاق مع فلسطين، موضحا أن هناك توجهات للخروج من اتفاق أوسلوا.. والتراجع عن الاتفاقات السابقة، بما فيها القدس واللاجئين والأراضي.

وأوضح السفير نوفل أن (صفقة القرن) محاولة للتغطية على الملف الفلسطيني، ولن يجدوا شريكا فلسطينيا يقبل بهذا الطرح، قائلا: "إن ما ظهر من الصفقة هو مرفوض بالنسبة لنا".

وأضاف نوفل: "إن الموقف الأمريكي أحادي الجانب يقف مع إسرائيل، والمجتمع الدولي لا يمكن أن يقبل بهذا المنطق"​​​، مضيفا أن "المشاريع الاقتصادية للولايات المتحدة في فلسطين محاولة للتركيع والقبول بالصفقة الأمريكية".

والكونفدرالية هي رابطة أعضاؤها دول مستقلة ذات سيادة، وتفوض بموجب اتفاق مسبق بعض الصلاحيات لهيئة أو هيئات مشتركة لتنسيق سياساتها في عدد من المجالات وذلك دون أن يشكل هذا التجمع دولة أو كيانا، وإلا أصبح شكلا آخرا يسمى بالفدرالية.

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