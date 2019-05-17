قلقيلية: إصابة أربعة مواطنين بالرصاص المطاطي في كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب أربعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم طفل أصيب بصدره، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية، الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت في إطار فعاليات إحياء الذكرى الحادية والسبعين للنكبة، اليوم الجمعة.وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي: "إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة، بعد نصب كمين واحتلالها أحد المنازل في القرية في محاولة لاعتقال الشبان، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة 4 مواطنين، عولج اثنان منهما ميدانيا، ونقل الآخران للمستشفى".وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء القرية الذين رفعوا مجسمات لمفتاح العودة تأكيدا على حق شعبنا بالعودة.