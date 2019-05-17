بعد النمسا.. ألمانيا تفكر بحظر الحجاب في المدارس الابتدائية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة الألمانية أنها تفكر بفرض حظر على ارتداء التلميذات في المدارس الابتدائية الحجاب الإسلامي، وذلك غداة إقرار مجلس النواب في النمسا المجاورة مشروع قانون يفرض حظرا مماثلا.وقالت مندوبة الحكومة الألمانية لشؤون دمج الأجانب، أنيت ويدمان موز، لصحيفة (بيلد) في عددها الصادر اليوم الجمعة إنه: "من العبث أن ترتدي الفتيات الصغيرات الحجاب، ومعظم المسلمين يؤيدون هذا الرأي".وأتت تصريحات المسؤولة الألمانية غداة إقرار مجلس النواب النمساوي مشروع قانون قدمه الائتلاف الحكومي اليميني-اليميني المتطرف يمنع ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.غير أن النائب الألماني المحافظ المتخصص بقضايا الأسرة، ماركوس فاينبرغ، قال للصحيفة إن "الحظر العام على ارتداء الحجاب، كما في النمسا، يعوق أيضا الفتيات اللواتي قررن من تلقاء أنفسهن ارتداء الحجاب كرمز لديانتهن".وذكر النائب بـ"الحق الراسخ في الدستور الألماني بممارسة المرء لمعتقده الديني بحرية".ويقدر عدد أفراد الجالية المسلمة في ألمانيا بحوالي 5 ملايين شخص، أي حوالي 6٪ من إجمالي السكان، غالبيتهم أتراك أو من أصول تركية.