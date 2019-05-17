التحالف العربي يسقط طائرة في المهرة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر عسكرية يمنية، عن إسقاط طائرة مسيرة لجماعة الحوثي، اليوم الجمعة، كانت تحوم فوق معسكر لقوات التحالف العربي في محافظة المهرة على الحدود مع سلطنة عمان.وقال المصدر لموقع (24): "إن طائرة حوثية، إيرانية الصنع حامت فوق معسكر لقوات التحالف العربي في المهرة، إلا أنّ الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاطها".وهذه هي أحدث طائرة مسيرة يتم إسقاطها، من قبل التحالف العربي، بعد سلسلة من المحاولات الحوثية لاستهدافها.