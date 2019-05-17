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12 دولة عربية تُحدد موعد عيد الفطر فلكيًا

12 دولة عربية تُحدد موعد عيد الفطر فلكيًا
رام الله - دنيا الوطن
أصدر عدد من الفلكيين من 12 دولة عربية بيانا بشأن ظروف رؤية هلال شهر شوال المقبل، أكدوا فيه بشكل موحد أن شهر رمضان سيكون 30 يوما باعتماد الرؤية، و29 يوما باعتماد الحساب الفلكي.

ويعني ذلك، وفقا للبيان، أن يوم عيد الفطر سيكون الأربعاء الموافق 5 حزيران/ يونيو المقبل للدول التي بدأت رمضان يوم الاثنين الموافق 6 أيار/ مايو والتي تشترط رؤية الهلال لدخول الشهر الجديد.

وكانت معظم دول العالم الإسلامي قد بدأت شهر رمضان يوم الاثنين الموافق 6 أيار/ مايو الجاري.

وقال المتخصصون الموقعون على البيان، وعددهم 24 أستاذا وباحثا، إنهم قدموا هذا البيان "حرصا من المؤسسات الفلكية والمتخصصين في رؤية الهلال على وحدة الكلمة وعلى إصدار بيان موحد يمثل الرأي الفلكي المتعلق ببدايات الأشهر الهجرية".

وأوضح البيان أن رؤية الهلال لن تكون ممكنة بأي وسيلة في أستراليا وآسيا وأفريقيا وأوروبا في يوم الاثنين الموافق 3 حزيران/ يونيو المقبل، وهو يوم تحري هلال شوال للدول التي بدأت رمضان في 6 أيار/ مايو.

وقال الفلكيون إنه في ذلك اليوم سيغيب القمر قبل غروب الشمس في شرق العالم الإسلامي (مثل إندونيسيا)، وفي شمال العالم الإسلامي (مثل كزاخستان)، وعليه ستكون رؤية الهلال مستحيلة في تلك المناطق. وبالنسبة للعالم العربي ووسط وغرب العالم الإسلامي، فإن القمر سيغيب يوم الاثنين بعد فترة قصيرة جدا من غروب الشمس ليست كافية لرؤيته بأي وسيلة، وفقا للدراسات العلمية الميدانية لرصد الأهلة.

وبناء على ذلك، توصل المتخصصون إلى أنه "بالنسبة للدول التي بدأت رمضان يوم الاثنين، والتي تشترط رؤية الهلال لدخول الشهر الجديد، فمن المفترض أن تُكمل عدة رمضان ثلاثين يوما وأن يكون يوم الأربعاء 5 حزيران/ يونيو غرة شهر شوال يوم العيد".

وأضاف البيان "أما بالنسبة للدول التي تكتفي بوجود القمر بعد غروب الشمس فوق الأفق أو تكتفي بالحسابات الفلكية التي تبين أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من مكان ما في العالم مساء يوم الاثنين، فمن المفترض أن يكون رمضان فيها 29 يوما وأن يكون يوم الثلاثاء 4 حزيران/ يونيو يوم العيد".

وفيما يتعلق بالدول التي بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء، ومنها بروناي وباكستان وبنغلاديش وإيران وسلطنة عمان والمغرب، فسيتم تحري هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 4 حزيران/ يونيو، وستكون رؤية الهلال ممكنة في ذلك اليوم منها، وفقا للمتخصصين، وعليه من المتوقع أن يكون يوم العيد في تلك الدول يوم الأربعاء 5 حزيران/ يونيو المقبل.

وأورد البيان بعض التفاصيل بشأن وضع الهلال التي تستند إليها استنتاجاتهم، وهي كما يلي:

– في جاكرتا وكوالالمبور سيغيب القمر قبل دقيقة من غروب الشمس، وبالتالي فإن رؤية الهلال مستحيلة من إندونيسيا وماليزيا.

– في الرياض سيكون عمر القمر المركزي عند غروب الشمس خمس ساعات و37 دقيقة، وسيغيب القمر بعد ثلاث دقائق من غروب الشمس. وعند اكتمال غروب قرص الشمس في الساعة 06:39 مساء بتوقيت السعودية سيكون ارتفاع القمر عن الأفق نصف درجة فقط، ومن المعلوم أن رؤية الهلال الصغير عندما يكون ارتفاعه عن الأفق أقل من درجة غير ممكنة.

في بغداد والكويت والمنامة وأبو ظبي سيغيب القمر بعد دقيقتين من غروب الشمس، فيما الدوحة سيغيب القمر بعد ثلاث دقائق من غروب الشمس.

أما في عمّان والقدس ودمشق وبيروت سيغيب القمر بعد أربع دقائق من غروب الشمس، لكن في مكة المكرمة سيغيب القمر بعد خمس دقائق من غروب الشمس.

وفي صنعاء وفي أقصى جنوب غرب مصر سيغيب القمر بعد ست دقائق من غروب الشمس، بينما في طرابلس وتونس سيغيب القمر بعد سبع دقائق من غروب الشمس.

وفي الخرطوم سيغيب القمر بعد ثماني دقائق من غروب الشمس،بينما في أقصى جنوب الجزائر سيغيب القمر بعد إحدى عشرة دقيقة من غروب الشمس.

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