كريستيانو رونالدو يتبرع لإطعام الصائمين في فلسطين

كشفت تقارير صحفية عن تبرع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، بمبلغ قدره 1.5 مليون يورو لإقامة إفطارات في فلسطين في شهر رمضان.ووفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم) عن موقع (telesurtv.net) فقد خصص رونالدو المبلغ لينفق على إطعام صائمين في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحصار بري وبحري وجوي من قبل إسرائيل.يذكر، أن رونالدو، يُشارك كثيرًا في الأعمال الإنسانية حول العالم.