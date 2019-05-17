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لماذا اعتقلت السلطات الأردنية "هند الفايز"؟

لماذا اعتقلت السلطات الأردنية "هند الفايز"؟
هند الفايز
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت أجهزة الأمن الأردنية النائبة السابقة في البرلمان والمعارضة السياسية هند الفايز في عمان، على خلفية قضية مالية، وفق مصدر أمني.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن الناطق الإعلامي بمديرية الأمن العام، "أن إحدى دوريات النجدة أوقفت الخميس إحدى المركبات وكان بداخلها نائبة سابقة ولدى تدقيق اسمها تبين أن بحقها طلب تنفيذ قضائي على خلفية مطالبة مالية وأمر حبس".

وتناقل الأردنيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مصورًا، للحظة اعتقال النائبة السابقة، وهي تصرخ خلال مقاومتها شرطيتين كانتا تجبرانها على دخول سيارة دورية الأمن.

وهند الفايز (50 عامًا) ناشطة سياسية معارضة ونائبة سابقة بمجلس النواب عام 2013، وتنتمي إلى واحدة من أكبر العشائر الأردنية، ووالدها حاكم الفايز أحد مؤسسي حزب البعث، كان قد سجن في سوريا نحو عقدين بعهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.

 

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