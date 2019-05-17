فتح والشعبية تؤكدان على ضرورة تعزيز وتطوير العمل المهني والنقابي

رام الله - دنيا الوطنالتقى وفدان قياديان من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ضم كل من اسامة الحاج، رائد حسنين، عبد الكريم الخالدي، الياس الجلدة، وبشير السيسي، وعن قيادة حركة فتح ضم الوفد: جمال عبيد، حيدر القدرة، عبد الحق شحادة، طارق الهندي، وإياد الكفارنة، واسماعيل الداعور.وبحث الجانبان في لقائهما اليوم بمدينة غزة العلاقة الثنائية وبناء شراكة حقيقية تنسجم مع تطلعات الشعب الفلسطيني، فيما يتعلق بالعمل النقابي وسبل تفعيله بما يرتقي ودور الحركة النقابية وإرثها النضالي.كما شدد الجانبان على ضرورة اعتماد دورية اللقاءات ووضع آليات لمتابعة القضايا النقابية والتنسيق الكامل على أعلى مستوى لإعادة الاعتبار للعمل النقابي كمدخل لاستعادة الحياة الديمقراطية في مختلف المؤسسات والاتحادات والنقابات، وتمكين هذه الأجسام النقابية من الاضطلاع بمسئئولياتها في قيادة الجماهير بالطرق الديمقراطية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.واعتبر الجانبان أن هذا اللقاء يعتبر مدخلا لمشاركة كافة فصائل منظمة التحرير، والقيام بواجبها في تفعيل دور الاتحادات والنقابات المهنية والعمالية، بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني، وطموحاته وتطلعاته.وقالت حركة فتح: إن ذلك يأتي في إطار التوجيهات الدائمة لـ"أحمد حلس"، عضو اللجنة المركزية، مفوض عام التعببئة والتنظيم للمحافظات الجنوبية.