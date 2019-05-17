لماذا تم تأجيل مسيرات العودة اليوم الجمعة؟

رام الله - دنيا الوطنأكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، على عدم وجود فعاليات في مخيمات العودة قرب الحدود الشرقية اليوم الجمعة، ويأتي ذلك "من أجل التخفيف عن المواطنين".وقال عضو هيئة مسيرات العودة، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، ماهر مزهر، في تصريح صحفي: إن "الهيئة قررت اعتبار الفعالية المركزية لهذا الأسبوع هو يوم الأربعاء الذي صادف إحياء الذكرى 71 للنكبة الفلسطينية".وأضاف: "لن تكون فعاليات لهذه الجمعة، لأنها تأتي بعد 24 ساعة من الفعالية المركزية، وللتخفيف عن المواطنين بسبب الأجواء الحارة؛ خصوصًا وأننا نعيش شهر رمضان".وأوضح مزهر، أن "مسيرات العودة مستمرة حتى تحقق أهدافها كاملة، وهي خارج طاولة المساومة والبحث"، مُشيرًا إلى أن الفعاليات ستستأنف الجمعة المقبلة.