الزهار: لا يمكن التنازل عن الثوابت الحياتية للمواطنين بغزة

رام الله - دنيا الوطنأكد محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، أن المقاومة الفلسطينية قادرة على إلزام الاحتلال بتفاهمات كسر الحصار، مشيراً إلى أن نموذج المقاومة الأخير في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان مؤثراً على الاحتلال.وقال الزهار: إن المقاومة كانت رسالتها واضحة أنها "لن تقبل، ولن تسمح أن يجوع الشعب الفلسطيني وألا يعالج وألا يتعلم وألا تضاء بيوته، وألا يأخذ رواتبه".وأوضح أن هذه الثوابت الحياتية اليومية لا يمكن التنازل عنها، مضيفاً: "الاحتلال يدرك هذه الحقيقة، ومن هنا نرى وجود استجابات".وقال: "من المعروف أن الاحتلال الإسرائيلي جاء ومسّ بثوابت الشعب الفلسطيني والأمة العربية بأكملها، ومسّ بحق الإنسان وأرضه كل الأرض ومقدساته وعقيدته"، مبيناً أنه وبعد 71 سنة يبقى الشارع الفلسطيني متمسكاً بثوابته دون تنازل عنها.وأضاف الزهار: "الآن لا أحد من المقاومة يقول: نتنازل عن شبر واحد ومن اعتمد على سياسة أوسلو وحل الدولتين الآن وصل إلى الحقيقة التي قالتها حماس من البداية أنه لا تنازل عن شبر واحد، ولا أحد يتنازل عن حق فلسطيني واحد في داخل فلسطين أو خارجها".