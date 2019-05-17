الاحتلال يعتقل شبانًا لدى محاولتهم الوصول للمسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عددا من الشبان في منطقة قلنديا شمال القدس، أثناء محاولتهم التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة.وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، بأن جيش الاحتلال اعتقل عددا من الشبان أثناء دخولهم إلى القدس بحجة عدم حصولهم على "تصاريح"، مشيرا إلى أن الاحتلال سيّر عشرات الدوريات العسكرية على طول مقاطع جدار الضم والتوسع العنصري الذي يفصل القدس.يشار إلى أن الاحتلال يمنع من هم دون (40 عاما) الدخول لمدينة القدس.