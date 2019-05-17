شؤون فلسطينية

مستوطنون يخطون شعارات عنصرية شمال سلفيت

مستوطنون يخطون شعارات عنصرية شمال سلفيت
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
خط مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، شعارات عنصرية على عدد من مركبات وجدران منازل المواطنين في قرية مردة شمال سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين اقتحموا قرية مردة، وخطوا شعارات عنصرية معادية للعرب على المركبات وجدران المنازل.

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