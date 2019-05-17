مستوطنون يخطون شعارات عنصرية شمال سلفيت

رام الله - دنيا الوطنخط مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، شعارات عنصرية على عدد من مركبات وجدران منازل المواطنين في قرية مردة شمال سلفيت.وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين اقتحموا قرية مردة، وخطوا شعارات عنصرية معادية للعرب على المركبات وجدران المنازل.