انتشار أفعى فلسطين السامة ودعوات للحذر منها

رام الله - دنيا الوطندعت الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب انتشار أفعى فلسطين السامة بشكل كبير في مختلف المناطق.وشددت الإدارة العامة للصيدلة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، على ضرورة تنظيف العشب والحشائش في محيط المنازل، ومراقبة الأطفال وتحركاتهم جيدا.ودعت المواطنين إلى عدم ترك شبابيك المنزل والأبواب مفتوحة وتفقد حوافها، وتفقد الأحذية قبل ارتدائها إذا كانت تترك خارج المنزل، وضرورة الانتباه للخطوات عند التنقل في الأراضي الزراعية والمناطق التي تتواجد فيها الأعشاب والحشائش بكثافة.وأشارت إلى خطورة التنقل في المساء دون إضاءة في محيط المنزل، وأهمية تفقد أحواض الزهور والورد في محيط المنزل من الداخل والأسفل حيث تعتبر أماكن اختباء للعقارب و"أم أربعة وأربعين".وطالبت الإدارة العامة للصيدلة المواطنين بعدم الإمساك بأفعى أو عقرب أو غيرها دون وسيلة حماية، وعدم الإمساك بها بواسطة اليد بتاتا.