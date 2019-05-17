ضبط محروقات مهربة في الخليل

رام الله - دنيا الوطنضبط جهاز الأمن الوقائي بمحافظة الخليل، محروقات مهربة مجهولة المصدر.وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام في جهاز الأمن الوقائي، بأن الجهاز تمكن من ضبط 8000 لتر من المحروقات المهربة مجهولة المصدر في الخليل، وتم التحفظ على الكمية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة ومحاسبة المتورطين.