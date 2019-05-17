البردويل: المقاومة لديها من الأدوات ما يمكنها من ردع الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل: إن "المقاومة الفلسطينية لديها من الأدوات ما يمكنها من ردع إسرائيل".وأكد البردويل خلال لقاء مع قناة (الجزيرة مباشر)، أن "الحصار والحروب والقتل والدمار والتجويع جزء من محاولة لتركيع الإرادة الفلسطينية من قبل الاحتلال".وأضاف البردويل: "عندما شعرت المقاومة الفلسطينية بأن ثمة من يعبث بقيمة كبيرة وهي قيمة الصمود والرجولة، قامت المقاومة بتوجيه رسالة سريعة للاحتلال خلال 24 ساعة من خلال إطلاق 700 صاروخ".وأوضح البردويل، أن المقاومة الفلسطينية وضعت سقفًا محددًا للرد على الاحتلال خلال جولة التصعيد الأخيرة، مضيفًا: " لو زاد الاحتلال لزدنا".وقال البردويل إن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب تسعى جاهدة لتصفية القضية الفلسطينية، موضحا أنها تسعى لضم الضفة الغربية للاحتلال.وشدد البردويل على أن حركته تمتلك أوراق كثيرة "تحول دون تمرير ما يسمى "ًصفقة القرن".