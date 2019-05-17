صحيفة إسرائيلية: حماس استخدمت طائرة تحمل صاروخًا مضاد للدبابات خلال المواجهة الأخيرة

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (يديعوت أحرنوت)، أن حركةحماس طوّرت طائرة مسيرة، تحمل صاروخًا برأس حربي مضاد للدبابات، استخدمته في جولة التصعيد الأخيرة، وحاولت تدمير مركبة عسكرية بصاروخ.وكتبت الصحيفة، أن "محاولة استهداف المركبة العسكرية فشلت، وحركة حماس ستستخلص العبر وتستمر في تطوير هذا السلاح".وزعمت يديعوت، بأن طائرة حماس هي "نسخة من طائرات مسيرة مسلحة بصواريخ تستخدم من قبل جيوش، ومن قبل تنظيمات مثل حزب الله وتنظيم الدولة".وأوضحت أن تلك الطائرة المسيّرة كانت تهدف، من بين جملة أهدافها، إلى ضرب منظومة القبة الحديدية، واختراق المركبات المصفحة من الجزء العلوي المحمي بدرجة أقل بواسطة رأس متفجر مزدوج بحيث أن العبوة الأولى تقوم بتفعيل درع رد الفعل، الذي يفترض أن يمنع اختراق الرأس القتالي بواسطة تفجير، وعندها يتم تفعيل العبوة الثانية التي تخترق المصفحة.وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن حماس فعّلت طائرات مسيرة لجمع المعلومات الاستخباراتية عن تحركات قوات الجيش الإسرائيلي، لتوجيه نيران قاذفات الهاون أيضا باتجاه أهداف أخرى في غلاف غزة.