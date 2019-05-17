دولي

إسرائيل تخشى تدهور الصراع الإيراني الأمريكي: إجراءات تأهب وحماية للسفارات في الخارج

إسرائيل تخشى تدهور الصراع الإيراني الأمريكي: إجراءات تأهب وحماية للسفارات في الخارج
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (معاريف) عن مصادر أمنية، إن أجهزة الأمن الإسرائيلية تخشى من تدهورالصراع الإيراني- الأميركي في المنطقة إلى حد دفع إيران إلى الرد من خلال استهداف مواقع وأهداف إسرائيلية في الخارج، من خلال تنظيمات وجماعات تخضع لإيران وتعمل وفق أجندتها. 

وبحسب التقرير، فإن أجهزة الأمن الإسرائيلية، تدرس في هذا السياق رفع درجة الحراسة والحماية للمواقع الإسرائيلية المختلفة في الخارج، مثل البعثات الدبلوماسية ومقار السفارات الإسرائيلية.

وأضاف التقرير، أنه يجري ضمن عمليات التقدير الجارية في الأجهزة الإسرائيلية المختلفة، طرح إمكانية محاولات تنفيذ عمليات ضد إسرائيل كجزء من سياسة الرد الإيرانية، وكمؤشر ورسالة تحذير للأميركيين.

وإلى جانب التقديرات بشأن ضربات ضد أهداف إسرائيلية في الخارج، قال التقرير إن الجيش الإسرائيلي يجري هو الآخر مشاورات وتقديرات للتداعيات الممكنة على إسرائيل، منها الاستعداد لمواجهة محاولات تنفيذ عمليات مسلحة من منطقة هضبة الجولان المحتل، عبر منظمات تعمل تحت غطاء إيران، وبإرشاد وتوجيه الحرس الثوري الإيراني.

وتدرس إسرائيل، التداعيات الممكنة في المداولات الدائرة في الجيش، للتصعيد بين إيران والولايات المتحدة، على حركة الطيران ونشاط سلاح الجو الإسرائيلي في الأجواء السورية، وما إذا كانت إيران ستغير من سياساتها الحالية في هذا الشأن وتتجه إلى اعتماد رد أكثر حدة على استهداف مواقعها في سورية. 

وأشار التقرير إلى أن المستوى العسكري في إسرائيل يسعى لتثبيت موقف عدم التدخل عملياتيا وإعلاميا، وترك إدارة الأزمة للولايات المتحدة، وإبقاء إسرائيل، خارج الصورة.

أخبار ذات صلة

عقوبات أمريكية تستهدف كتيبة &#34;تيريك&#34; الشيشانية وخمسة مواطنين روس

عقوبات أمريكية تستهدف كتيبة "تيريك" الشيشانية وخمسة مواطنين روس

تيريزا ماي تُوافق على جدول زمني لرحيلها بسبب &#34;بريكست&#34;

تيريزا ماي تُوافق على جدول زمني لرحيلها بسبب "بريكست"

شاهد: إيران تُحدد شكل الرد العسكري على أي هجوم أمريكي

شاهد: إيران تُحدد شكل الرد العسكري على أي هجوم أمريكي

اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول سوريا

اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول سوريا

شاهد: خمسة أسلحة إيرانية للانتقام من إسرائيل

شاهد: خمسة أسلحة إيرانية للانتقام من إسرائيل

فيسبوك ترصد حملة إسرائيلية للتأثير على الانتخابات في بلدان مختلفة

فيسبوك ترصد حملة إسرائيلية للتأثير على الانتخابات في بلدان مختلفة

ظريف: بن سلمان ونتنياهو يقدمان على &#34;الانتحار&#34;

ظريف: بن سلمان ونتنياهو يقدمان على "الانتحار"

ميركل تُطَلّق السياسة

ميركل تُطَلّق السياسة

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

ضبط محروقات مهربة في الخليل

ضبط محروقات مهربة في الخليل

248 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى هذا الأسبوع

248 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى هذا الأسبوع

الاحتلال يقتحم مدن الضفة ويعتقل 3 مواطنين

الاحتلال يقتحم مدن الضفة ويعتقل 3 مواطنين

الاحتلال يسلم &#34;الهلال الاحمر&#34; شابين تم الاعتداء عليهما بالضرب داخل القدس

الاحتلال يسلم "الهلال الاحمر" شابين تم الاعتداء عليهما بالضرب داخل القدس

بعد مئة يوم من عملها.. حملة لمساءلة حكومة اشتية

بعد مئة يوم من عملها.. حملة لمساءلة حكومة اشتية

110 آلاف مُصلٍ يؤدون العشاء و&#34;التراويح&#34; في رحاب المسجد الأقصى

110 آلاف مُصلٍ يؤدون العشاء و"التراويح" في رحاب المسجد الأقصى

فرقة غزة تُعزز قواتها خوفاً من تصعيد لحد الحرب العامة بالقطاع

فرقة غزة تُعزز قواتها خوفاً من تصعيد لحد الحرب العامة بالقطاع

إصابة عشرة مواطنين بحادث سير غرب سلفيت

إصابة عشرة مواطنين بحادث سير غرب سلفيت

منوعات

قناة بريطانية تلغي برنامجاً حوارياً بعد انتحار أحد ضيوفه

قناة بريطانية تلغي برنامجاً حوارياً بعد انتحار أحد ضيوفه

&#34;حمد لله مكملتش تمثيل&#34;.. عمرُو دياب يُواجه سُخرية بسبب مشهد درامي قديم

"حمد لله مكملتش تمثيل".. عمرُو دياب يُواجه سُخرية بسبب مشهد درامي قديم

تصرف غريب لريم البارودي أمام الكاميرا فور سماعها اسم أحمد سعد

تصرف غريب لريم البارودي أمام الكاميرا فور سماعها اسم أحمد سعد

زهرة عرفات تكشف كيف تلقت خبر وفاة زوجها قبل ساعات من عرض فني؟

زهرة عرفات تكشف كيف تلقت خبر وفاة زوجها قبل ساعات من عرض فني؟

تيم حسن &#34;يغازل&#34; معجبة ويُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تيم حسن "يغازل" معجبة ويُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

اعتقال مشتبهَين بقتل الفنان الفلسطيني توفيق زهر

اعتقال مشتبهَين بقتل الفنان الفلسطيني توفيق زهر

أصيب بالهلع وفقد القدرة على النطق.. تامر حبيب يردد الشهادتين بسبب رامز

أصيب بالهلع وفقد القدرة على النطق.. تامر حبيب يردد الشهادتين بسبب رامز

بـ&#34;المستندات&#34;.. سمية الخشاب ترد على اتهامات أحمد سعد وتكشف مفاجآت

بـ"المستندات".. سمية الخشاب ترد على اتهامات أحمد سعد وتكشف مفاجآت

بعد خلافات حادة وصلت حد التبرأ.. حلا الترك تكشف عن مفاجأة والدها لها

بعد خلافات حادة وصلت حد التبرأ.. حلا الترك تكشف عن مفاجأة والدها لها

بعد خلافهما الأخير.. خطوة مُفاجئة من أحلام تجاه أصالة

بعد خلافهما الأخير.. خطوة مُفاجئة من أحلام تجاه أصالة

عربي

القوات المسلحة المصرية تعلن عن عملية نوعية في سيناء

القوات المسلحة المصرية تعلن عن عملية نوعية في سيناء

الأمم المتحدة تُصدر تحذيراً بشأن التوتر في منطقة الخليج

الأمم المتحدة تُصدر تحذيراً بشأن التوتر في منطقة الخليج

&#34;الأورومتوسطي&#34; يخاطب الأمم المتّحدة لتوفير الحماية لقاضٍ ليبي تلقّى تهديّدات بالقتل

"الأورومتوسطي" يخاطب الأمم المتّحدة لتوفير الحماية لقاضٍ ليبي تلقّى تهديّدات بالقتل

الإمارات تكشف تفاصيل سقوط طائرة بالقرب من مطار دبي

الإمارات تكشف تفاصيل سقوط طائرة بالقرب من مطار دبي