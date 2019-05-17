رام الله - دنيا الوطناقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، هذا الاسبوع بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وأكد موقع (حدشوت 24)، أن "248 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى هذا الأسبوع بحماية من شرطة الاحتلال".