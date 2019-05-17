الاحتلال يقتحم مدن الضفة ويعتقل 3 مواطنين
رام الله - دنيا الوطن
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل المواطنين بالضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية، أنّ جيش الاحتلال اعتقل 3 مواطنين، قال إنهم مطلوبون لديه، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.
واقتاد جنود الاحتلال المعتقلين للاستجواب في منطقة مجهولة.
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل المواطنين بالضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية، أنّ جيش الاحتلال اعتقل 3 مواطنين، قال إنهم مطلوبون لديه، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.
واقتاد جنود الاحتلال المعتقلين للاستجواب في منطقة مجهولة.
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