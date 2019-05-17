الاحتلال يقتحم مدن الضفة ويعتقل 3 مواطنين

رام الله - دنيا الوطنشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل المواطنين بالضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية، أنّ جيش الاحتلال اعتقل 3 مواطنين، قال إنهم مطلوبون لديه، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.واقتاد جنود الاحتلال المعتقلين للاستجواب في منطقة مجهولة.