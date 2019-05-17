أبو مرزوق يرد على علاوي بقضية الصواريخ البالستية الموجهة للخليج

رام الله - دنيا الوطنرد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، على تصريحات إياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، والذي قال إن إسرائيل زوّدت الولايات المتحدة بصور منصات إطلاق صواريخ باليستية موجودة في غزة، وموجهة نحو دول الخليج.وقال أبو مرزوق: "‏لا يوجد مصدر للخبر وبقي السؤال لمصلحة من هذا الافتراء؟".وأضاف: "‏أمثال هذه الأكاذيب كانت سببًا في تدمير العراق واحتلاله، ونذكر بالجنرال كولن باول، وهو يقدم صوراً جوية كاذبة لمجلس الأمن".وكان علاوي، قال في وقت سابق: إن المخابرات الإسرائيلية زوّدت الولايات المتحدة بصور منصات إطلاق صواريخ باليستية موجودة في غزة وسوريا ومدينة البصرة جنوب العراق، وموجهة إلى دول الخليج وإسرائيل.