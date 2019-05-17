شؤون فلسطينية

غزيون يشتكون قلة الكهرباء رغم تشغيل المولدات الثلاثة.. والشركة توضح السبب

غزيون يشتكون قلة الكهرباء رغم تشغيل المولدات الثلاثة.. والشركة توضح السبب
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
يعاني الكثير من المواطنين في قطاع غزة، من مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، رغم تشغيل المولدات الثلاثة في محطة التوليد، وعمل الخطوط الإسرائيلية، بالإضافة الى أن الزيادات تكون في بعض المناطق، وغير موجودة في مناطق اخرى.

شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أوضحت لـ "دنيا الوطن"، هذه المشكلة، بأنه خلال شهر رمضان، لا تستطيع إعطاء المواطنين جميع كميات الكهرباء في وقت واحد، سواء في فترة الإفطار أو في فترة السحور، معللة ذلك بأن هذه الفترات هي الذروة، والجميع يريد الحصول على الطاقة.

وقالت الشركة: "الجميع يلاحظ أن هناك زيادات في الطاقة، فهم يريدون الكهرباء في أوقات معينة"، نافية في الوقت ذاته الحديث عن وجود زيادات في بعض المناطق دون وجودها في المناطق الأخرى.

وقالت: "قد تكون هناك بعض الأعطال في بعض المناطق، لكن الشركة غير معنية بقطع الكهرباء عن أحد، فهي تجتهد؛ من أجل توزيع أي كمية متوفرة على المواطنين، وهناك نظام رقابة صارم بخصوص عمليات التوزيع".

وطالبت الشركة، المواطنين الذين يجدون أن هناك خلل ما في منطقتهم، بأن يتواصلوا مع الشركة، وسيتم فحص الأمر من قبل الجهات المختصة.

في سياق ذي صلة، أشارت الشركة إلى أنه أول أمس الاربعاء، تعطلت جميع خطوط الكهرباء في محافظة شمال قطاع غزة، من الجانب الاسرائيلي، وهي ثلاثة خطوط، خط جباليا وبيت لاهيا والبحر، مؤكدة أنه تم ارجاع خطي بيت لاهيا وجباليا، فيما بقي خط البحر متعطل وقد تم إصلاحه أمس الخميس.

وقالت الشركة: "أول أمس كذلك، وبالتزامن مع تلك الخطوط، تعطل خط رقم 9 الإسرائيلي المغذي لمحافظة رفح وما زال حتى اللحظة متعطل"، مؤكدة في الوقت ذاته أن مولدات الكهرباء الثلاثة تعمل بشكل طبيعي ولا يوجد هناك مشكلة.

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