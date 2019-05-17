شؤون فلسطينية

الاحتلال يسلم "الهلال الاحمر" شابين تم الاعتداء عليهما بالضرب داخل القدس

الاحتلال يسلم "الهلال الاحمر" شابين تم الاعتداء عليهما بالضرب داخل القدس
رام الله - دنيا الوطن
أفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني مساء اليوم الخميس، أن طواقمها استلمت من قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين تم الاعتداء عليهما بالضرب داخل القدس المحتلة، بعد اقتيادهما لمركز عسكري للاحتلال.

وأشارت الجمعية إلى أن طواقمها نقلت المصابين إلى مجمع رام الله الحكومي، واصفة  إصابتهما بالمتوسطة (رضوض كثيرة في انحاء مختلفة من الجسم).

ولفتت إلى أن المصابان يحملان الهوية الفلسطينية وتم اعتقالهما داخل القدس المحتلة.

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