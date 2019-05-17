القوات المسلحة المصرية تعلن عن عملية نوعية في سيناء









وأوضح البيان أنه نتيجة للأعمال القتالية قتل ضابط وضابط صف و3 جنود وأصيب 4 جنود أثناء الاشتباك.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت القوات المسلحة المصرية قيام قواتها الجوية بتدمير 29 مخبأ وملجأ تستخدمها العناصر المسلحة بالإضافة إلى تدمير 97 عربة دفع رباعي.وأوضح بيان لوزارة الدفاع المصرية، أنه تم تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 47 فرداً مسلحاً عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.وأوضح البيان، قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 385 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف القوات المصرية على طرق التحرك بمناطق العمليات، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير فتحتي نفق بالتعاون مع قوات حرس الحدود.كما أعلنت القوات المصرية عن ضبط وتدمير 33 سيارة، و 8 دراجات نارية دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، والقبض على 158 فردا من العناصر المسلحة والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم.وأوضحت القوات المسلحة المصرية أن القوات البحرية تنفذ مهامها المخططة بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلي ضد أعمال التسلل البحري، وتفعيل إجراءات الأمن البحري داخل المياه الإقليمية.