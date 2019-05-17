شؤون فلسطينية

ارتفاع جديد على درجات الحرارة بمعدل سبع درجات

ارتفاع جديد على درجات الحرارة بمعدل سبع درجات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع طقس فلسطين، إن ارتفاعاً سيطرأ اليوم الجمعة، على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5- 7 درجات مئوية.

وأوضح الموقع، أن الطقس يكون حاراً في كافة المناطق الجبلية، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 

وأشار إلى أن يوم السبت من المتوقع أن يطرأ تغير ملموس على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها السنوية العامة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويسود جو صيفي عادي باستثناء مناطق الأغوار التي ستشهد جواً شديد الحرارة  وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما يوم الأحد فتسيطر الأجواء المعتدلة والصيفية الخفيفة والجميلة بالتأثير على البلاد مع حرارة حول معدلاتها السنوية العامة، ويسود جو منعش ومائل قليلاً للبرودة في كافة المناطق في ساعات الليل والفجر الباكر، والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

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