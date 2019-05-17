دولي

اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول سوريا

اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول سوريا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (فرانس برس) للأنباء، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يعقد، الجمعة، اجتماعاً طارئاً لمناقشة الأوضاع شمال غرب سوريا.

وأوضحت، أن الاجتماع يعقد بطلب من ألمانيا والكويت وبلجيكا، الدول الثلاث التي تقود جهود مجلس الأمن الرامية لمعالجة الأزمة الإنسانية في سوريا، التي دخلت السنة التاسعة من الحرب.

وأشارت إلى أنه خلال الاجتماع، سيتحدث نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك.

وسبق أن عقد مجلس الأمن اجتماعاً مغلقاً، يوم الجمعة الماضي، لمناقشة الأوضاع في منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشهد توتراً متزايداً بين القوات الحكومية السورية، وتشكيلات المسلحين.

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