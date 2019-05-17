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الإمارات تكشف تفاصيل سقوط طائرة بالقرب من مطار دبي

الإمارات تكشف تفاصيل سقوط طائرة بالقرب من مطار دبي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت هيئة الطيران المدني الإماراتية، النقاب عن تفاصيل سقوط طائرة بالقرب من مطار دبي، لافتةً إلى أن طائرة صغيرة تحطمت قرب مطار دبي، وقتل  ثلاثة بريطانيين، وشخص من جنوب أفريقيا، كانوا على متنها، بحسب وكالة (رويترز).

وأوضحت الهيئة الإماراتية، أن الطائرة ذات أربع مقاعد من نوع (DA42)، تابعة للمملكة المتحدة، وكانت في مهمة لمعاينة أنظمة الملاحة الأرضية في مطار دبي.

وأوضحت الهيئة، أن التحقيق جار في ملابسات سقوط الطائرة، ولكن حركة الملاحة الجوية في المطار، عادت إلى طبيعتها.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، الخميس، أعلنت الإمارات سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم في دبي اليوم، على متنها 4 أشخاص ما أدى إلى وفاة قائد الطائرة ومساعده.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، فإن الطائرة من نوع "دايموند 43" تابعه لشركة هوني ويل، وقد كان على متنها 4 أشخاص، ويرجح سقوطها جراء خلل فني، وفقاً لصحيفة (البيان) الإماراتية.

وذكر المكتب في بيانه، أن عمليات مطار دبي الدولي، تسير بشكل طبيعي، بعد تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات، وتحويل رحلات أخرى لمطار آل مكتوم الدولي، كإجراء احترازي بسبب الحادث، مؤكداً وجود الفرق المختصة في موقع الحادث.

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