110 آلاف مُصلٍ يؤدون العشاء و"التراويح" في رحاب المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأدّى نحو 110 آلاف مُصلٍ من القدس المحتلة وخارجها، الليلة، صلاتي العشاء و"التراويح" في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط استعدادات ضخمة للجمعة الثانية من شهر رمضان، حسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن آلاف المصلين، تناولوا إفطارهم في باحات الأقصى المبارك، في حين بدت الأوقاف الإسلامية واللجان المساندة في كامل جهوزيتها لاستقبال آلاف الوافدين إلى المسجد المبارك، وانتشر المصلون في مصليات ولواوين وباحات المسجد، وأدوا الصلوات بأجواء إيمانية كبيرة.في الوقت نفسه، تجري الأوقاف الإسلامية واللجان المساندة والعاملة في "الأقصى"، ولجان حارات وأحياء البلدة القديمة استعدادات واسعة لاستقبال آلاف المُصلين يوم غد للمشاركة في صلاة الجمعة الثانية من رمضان في الأقصى المبارك.في الوقت نفسه، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حالة الاستنفار في صفوف عناصر وحداتها المختلفة في القدس المحتلة، عشية صلاة الجمعة الثانية من رمضان بالأقصى.