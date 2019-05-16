فرقة غزة تُعزز قواتها خوفاً من تصعيد لحد الحرب العامة بالقطاع

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي: إن فرقة غزة في جيش الاحتلال، تواصل تعزيز قواتها، خوفاً من التصعيد إلى حد الحرب العامة ضد غزة.





وأوضح الموقع، أنه على الرغم من عدم رغبة إسرائيل وحماس في الحرب، يعتقد مسؤولو الجيش، أنه لا توجد إمكانية لتحقيق هدوء طويل الأجل.





وأضاف: "كما يعتقد الكثيرون في الجنوب، ومن يتوقون إلى أيام أكثر هدوءًا، تمتنع إسرائيل الآن عن الرد بقوة كبيرة إلى ما بعد انتهاء مسابقة اليوروفيجن مساء السبت".

