شؤون فلسطينية

إصابة عشرة مواطنين بحادث سير غرب سلفيت

إصابة عشرة مواطنين بحادث سير غرب سلفيت
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرة مواطنين، بحادث سير وقع مساء اليوم الخميس، بين مركبتين في بلدة بروقين غرب سلفيت.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأن 10 مواطنين، أصيبوا في الحادث، وأن إصابة أحدهم وصفت بالخطيرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأشار ارزيقات، إلى أن الشرطة، باشرت التحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

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