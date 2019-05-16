شؤون فلسطينية

وزارة الأشغال تُصدر توضيحاً حول حالة أحد متضرري حرب 2014

وزارة الأشغال تُصدر توضيحاً حول حالة أحد متضرري حرب 2014
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، توضيحاً حول حالة أحد متضرري حرب 2014، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:

تابعت وزارة الأشغال العامة والإسكان، ما روجته بعض صفحات (فيسبوك) لعدد من النشطاء، حول حالة أحد متضرري عدوان 2014م.

وعليه فإن الوزارة تؤكد على مايلي:

أولاً: تؤكد الوزارة على وقوفها الكامل بجانب أهلنا متضرري العدوان، ممن هدم الاحتلال الإسرائيلي منازلهم، خلال عدوان 2014، وما سبقه، وما لحقه من تصعيدات، وتُشدد على أن طواقم الوزارة، تواصل الليل بالنهار، وتبذل كل الجهود الممكنة من أجل التخفيف من معاناة أبناء شعبنا، ودعم صمودهم.

ثانياً: تنفي الوزارة ما أوردته بعض صفحات (فيسبوك) حول قضية المواطن محمد السرسك، وتؤكد أن أبواب الوزارة مفتوحة للجمهور بشكل مستمر، بل وقد خصصت الوزارة عملها يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع لمراجعات الجمهور، كما وتؤكد أن هناك متابعات حثيثة، جرت لإعادة إعمار منزل المواطن المذكور، وأن الموظفين المختصين بالوزارة، قد قابلوا المواطن المذكور عدة مرات، رغم أن ملفه يعتبر واحداً من 170 ألف حالة من متضرري العدوان.

ثالثاً: للتوضيح فإن المواطن محمد السرسك، لديه مبنى مكون من طابق أرضي وطابقين علويين؛ الطابق الثاني مهدم بالكامل وهو عظم وغير مشطب، وقد تم إدراجه على منحة (UNOPS) علماً بأن مبلغ التعويض، يتم وفق معايير مشتركة، ومتفق عليها مع كافة الجهات المانحة، وبما يحقق العدالة مع كافة المواطنين؛ وقد قامت الوزارة بالتواصل مع المواطن أكثر من مرة، للبدء بإعمار الطابق المدمر، ولكن المواطن يطالب بتعويضات أكثر من التعويضات المستحقة.

رابعاً: تواصل مشكورين مخاتير الشجاعية السيد أبو سلمان المغني، وأبو رامي السرساوي، وهما المسؤولان عن التنسيق مع الوزارة، بشأن إعمار حي الشجاعية، وقد تم الاتفاق على إحضار المواطن يوم الأحد لمكتب الوكيل للاستماع إلى شكواه، وحل مشكلته.

خامساً: تدعو الوزارة كافة نشطاء (فيسبوك) لتوخي الدقة في نقل المعلومات، والرجوع للمصادر الرسمية بالوزارة، قبل نشر أي معلومات تخص عمل الوزارة.

سادساً: تُحيي الوزارة صمود أهلنا وأبناء شعبنا المحاصرين، والذين يواجهون آلة الدمار والخراب بالصبر والصمود والثبات، وتؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال والحصار، ووقف العدوان الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

بعد مئة يوم من عملها.. حملة لمساءلة حكومة اشتية

بعد مئة يوم من عملها.. حملة لمساءلة حكومة اشتية

110 آلاف مُصلٍ يؤدون العشاء و&#34;التراويح&#34; في رحاب المسجد الأقصى

110 آلاف مُصلٍ يؤدون العشاء و"التراويح" في رحاب المسجد الأقصى

فرقة غزة تُعزز قواتها خوفاً من تصعيد لحد الحرب العامة بالقطاع

فرقة غزة تُعزز قواتها خوفاً من تصعيد لحد الحرب العامة بالقطاع

إصابة عشرة مواطنين بحادث سير غرب سلفيت

إصابة عشرة مواطنين بحادث سير غرب سلفيت

حماس تعلق على قرار النيابة الإسرائيلية إغلاق التحقيق باستشهاد المقعد أبو ثريا

حماس تعلق على قرار النيابة الإسرائيلية إغلاق التحقيق باستشهاد المقعد أبو ثريا

فصائل المقاومة تَرُدُّ على مسؤول عراقي بشأن امتلاك غزة صواريخ باليستية

فصائل المقاومة تَرُدُّ على مسؤول عراقي بشأن امتلاك غزة صواريخ باليستية

مجدلاني: الصمود الذي جسده شعبنا بالخان الأحمر ضرب مخطط الاحتلال تجاه القدس

مجدلاني: الصمود الذي جسده شعبنا بالخان الأحمر ضرب مخطط الاحتلال تجاه القدس

الرئيس عباس يوجه رسالة لرئيسة وزراء بريطانيا

الرئيس عباس يوجه رسالة لرئيسة وزراء بريطانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

110 آلاف مُصلٍ يؤدون العشاء و&#34;التراويح&#34; في رحاب المسجد الأقصى

110 آلاف مُصلٍ يؤدون العشاء و"التراويح" في رحاب المسجد الأقصى

إصابة عشرة مواطنين بحادث سير غرب سلفيت

إصابة عشرة مواطنين بحادث سير غرب سلفيت

حماس تعلق على قرار النيابة الإسرائيلية إغلاق التحقيق باستشهاد المقعد أبو ثريا

حماس تعلق على قرار النيابة الإسرائيلية إغلاق التحقيق باستشهاد المقعد أبو ثريا

الرئيس عباس يوجه رسالة لرئيسة وزراء بريطانيا

الرئيس عباس يوجه رسالة لرئيسة وزراء بريطانيا

مصرع 3 أشخاص وإصابة 244 آخرين في 306 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع 3 أشخاص وإصابة 244 آخرين في 306 حادث سير الأسبوع الماضي

جيش العاصفة: الانقسام يشكل مصدر هدم لآمال وتطلعات الشعب الفلسطيني

جيش العاصفة: الانقسام يشكل مصدر هدم لآمال وتطلعات الشعب الفلسطيني

الجيش الإسرائيلي يحبط إدخال 172 طرداً بريدياً لدعم المقاومة بغزة

الجيش الإسرائيلي يحبط إدخال 172 طرداً بريدياً لدعم المقاومة بغزة

هزة الأمس غير مألوفة.. خبير زلازل: الأراضي الفلسطينية تقترب من الزلزال المُدمر

هزة الأمس غير مألوفة.. خبير زلازل: الأراضي الفلسطينية تقترب من الزلزال المُدمر

منوعات

قناة بريطانية تلغي برنامجاً حوارياً بعد انتحار أحد ضيوفه

قناة بريطانية تلغي برنامجاً حوارياً بعد انتحار أحد ضيوفه

&#34;حمد لله مكملتش تمثيل&#34;.. عمرُو دياب يُواجه سُخرية بسبب مشهد درامي قديم

"حمد لله مكملتش تمثيل".. عمرُو دياب يُواجه سُخرية بسبب مشهد درامي قديم

تصرف غريب لريم البارودي أمام الكاميرا فور سماعها اسم أحمد سعد

تصرف غريب لريم البارودي أمام الكاميرا فور سماعها اسم أحمد سعد

زهرة عرفات تكشف كيف تلقت خبر وفاة زوجها قبل ساعات من عرض فني؟

زهرة عرفات تكشف كيف تلقت خبر وفاة زوجها قبل ساعات من عرض فني؟

تيم حسن &#34;يغازل&#34; معجبة ويُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تيم حسن "يغازل" معجبة ويُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

اعتقال مشتبهَين بقتل الفنان الفلسطيني توفيق زهر

اعتقال مشتبهَين بقتل الفنان الفلسطيني توفيق زهر

أصيب بالهلع وفقد القدرة على النطق.. تامر حبيب يردد الشهادتين بسبب رامز

أصيب بالهلع وفقد القدرة على النطق.. تامر حبيب يردد الشهادتين بسبب رامز

بـ&#34;المستندات&#34;.. سمية الخشاب ترد على اتهامات أحمد سعد وتكشف مفاجآت

بـ"المستندات".. سمية الخشاب ترد على اتهامات أحمد سعد وتكشف مفاجآت

بعد خلافات حادة وصلت حد التبرأ.. حلا الترك تكشف عن مفاجأة والدها لها

بعد خلافات حادة وصلت حد التبرأ.. حلا الترك تكشف عن مفاجأة والدها لها

بعد خلافهما الأخير.. خطوة مُفاجئة من أحلام تجاه أصالة

بعد خلافهما الأخير.. خطوة مُفاجئة من أحلام تجاه أصالة

عربي

جهود كويتية لإبعاد &#34;ِشبح الحرب&#34; عن المنطقة

جهود كويتية لإبعاد "ِشبح الحرب" عن المنطقة

مقتل شخصين بحادث سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم في دبي

مقتل شخصين بحادث سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم في دبي

خطيبة خاشقجي: أردوغان أكد لي أن السعودية تُشكل خطرًا بسبب &#34;بن سلمان&#34;

خطيبة خاشقجي: أردوغان أكد لي أن السعودية تُشكل خطرًا بسبب "بن سلمان"

مقتل 47 شخصًا و5 عسكريين في سيناء

مقتل 47 شخصًا و5 عسكريين في سيناء