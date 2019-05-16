فصائل المقاومة ترد على مسؤول عراقي بشأن امتلاك غزة صواريخ باليستية

رام الله - دنيا الوطن

ردت فصائل المقاومة الفلسطينية، على تصريحات المسؤول العراقي إياد علاوي حول وجود صواريخ باليستية في قطاع غزة موجهة نحو دول الخليج.





وقالت الفصائل، في بيان صحفي، مساء الخميس، إنها تستنكر التصريح الذي صدر عن علاوي، معتبرةً إياه افتراء على غزة باتهامها امتلاك صواريخ باليستية موجهة لدول الخليج.





وأوضح البيان، أن علاوي يتساوق مع الروايات "الصهيوأمريكية" الكاذبة بحثاً عن مكاسب ومنافع شخصية على حساب أمن شعبنا في قطاع غزة وعلاقته مع دول عربية.







وأضاف البيان: "تستغرب فصائل المقاومة هذا الموقف النشاز وتطالب جمهورية العراق الشقيق باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمعالجة هذا التطاول والافتراء على فلسطين وأمنها ومقاومتها الباسلة ضد الاحتلال الإسرائيلي".