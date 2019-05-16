دولي

ظريف: بن سلمان ونتنياهو يقدمان على "الانتحار"

ظريف: بن سلمان ونتنياهو يقدمان على "الانتحار"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن فريق "B" يقدم على الانتحار بإجراءاته الداعية للحرب، بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وقال ظريف للصحفيين في اليابان، على هامش لقائه نظيره تارو كونو ورئيس الوزراء شينزو آبي، إن الفريق  المكون من بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي، وجون بولتون (مستشار الأمن القومي الأمريكي) ومحمد بن زايد (ولي عهد أبو ظبي) ومحمد بن سلمان (ولي العهد السعودي) إنما يقدم على الانتحار بإجراءاته الداعية للحرب، وفقاً لوكالة فارس.

وتساءل ظريف: "هل العالم المتحضر يقبل ببلطجة أمريكا ضد الذين يلتزمون بالقانون وينفذون قرار مجلس الأمن الدولي؟"، مشيراً إلى أن بلاده لا تسعى لاشتباك في المنطقة ولكنها لطالما دافعت وتدافع عن مصالحها بقوة، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

 يأتي ذلك وسط تحذيرات من زيادة التوتر ونشوب حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأجرت مقاتلات أمريكية، يوم الاثنين، طلعات ردع فوق الخليج، موجهة ضد إيران.

جاء ذلك بعد أن نشرت واشنطن حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" ومجموعتها القتالية، وقاذفات قنابل إلى الخليج، كما أرسلت سفينة متخصصة في دعم الهجمات، وصواريخ باتريوت إلى المنطقة ردا على ما وصفته باستعدادات إيرانية للهجوم ضدها.

ومن ضمن الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية وصول قاذفات أمريكية من طراز B-52، إلى قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في دولة قطر.

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