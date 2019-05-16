ميركل "تُطلق" السياسة

وقالت ميركل، خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال عن مشاريعها المستقبلية: "لست متاحة لتولي أي تفويض سياسي جديد، بغض النظر عن مكانه، وهذا ينطبق أيضا على أوروبا"، وفق ما نقلت (فرانس برس).





رام الله - دنيا الوطنأكّدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الخميس، أنها لن تتولى بعد تركها لمنصبها بحلول عام 2021 أي منصب سياسي، لا في الاتحاد الأوروبي ولا خارجه، فيما اعتبره الإعلام "طلاقاً" للسياسة.ووضعت ميركل، التي يتم تداول اسمها لتولي رئاسة المجلس الأوروبي، وضعت بهذا التصريح حدا لتكهنات سرت إثر مقابلة أجرتها معها صحيفة سودويتش تسايتونغ الأربعاء، ووردت خلالها عبارة رأى فيها البعض طموحات أوروبية لأقوى امرأة في أوروبا.وكانت ميركل قد بدأت انسحابا تدريجيا من الحياة السياسية، حيث تخلت أولا عن زعامة حزبها الديمقراطي المسيحي المحافظ بعد انتخابات محلية مخيبة للآمال جرت في أكتوبر.