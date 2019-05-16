الرئيس عباس يوجه رسالة لرئيسة وزراء بريطانيا

رام الله - دنيا الوطن

سلم وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، رسالة خطية موجهه من الرئيس محمود عباس لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.



ووضع الوزير المالكي نظيره البريطاني في صورة الأوضاع الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة من إجراءات إسرائيلية ترمي لتصفية القضية الفلسطينية، والقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني بإقامة الدولة على حدود عام ٦٧ والقدس الشرقية عاصمتها، وعلى القرارات والقانون الدولي الخاص بفلسطين. كما وناقش الطرفان القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ما هدد به رئيس الوزراء الإسرائيلي من ضم الضفة الغربية، وتبعات ذلك على المستوى الدولي بما فيها الخطوات الممكنة من قبل بريطانيا والمجتمع الدولي حيالها.







كما وتطرقا أيضا الى مساعي الإدارة الأمريكية لطرح ما يسمى صفقة القرن، وأكد الوزير المالكي لنظيره موقف الرئيس والقيادة الفلسطينية الرافض لأي خطة لا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني المصانة في القرارات والقانون الدولي.

ويقوم الوزير المالكي بزيارة رسمية الى بريطانيا لمدة يومين للقاء المسؤولين البريطانيين، تشمل لقاء زعيم المعارضة ورئيس حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين، ووزيرة خارجية الظل ايميلي ثورنبيري.







وسيلقى الوزير محاضرة عامة في معهد تشاتهام هاوس العريق، وسيلتقي السفراء العرب المعتمدين لدى المملكة المتحدة، وسيعقد مؤتمر صحفي وعدة لقاءات إعلامية مع الإعلام البريطاني.



جاء ذلك، خلال لقائه بنظيره البريطاني جيريمي هانت اليوم الخميس، في مقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن بحضور سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط.والتقى الوزير المالكي صباح اليوم بأندرو موريسين وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، وكريس تيرنر مستشار رئيسة الوزراء للشؤون الدولية ونائب رئيس مجلس الأمن القومي.