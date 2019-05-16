بعد وصفها حماس بـ "الإرهابية".. مبعوث ترامب يوجه رسالة لملكة جمال العراق
رام الله - دنيا الوطن
وجّه مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، رسالة شكر عبر موقع (تويتر) لملكة جمال العراق بعد وصفها حركة حماس بـ "الإرهابية".
وقال غرينبلات: "شكرًا جزيلاً يا ملكة جمال العراق 2017، لقولك الحقيقة بأن حماس منظمة إرهابية، من الأهمية بمكان أن نعلّم ونذكّر بوحشية حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينية التي لا تؤذي الإسرائيليين فقط بل الفلسطينيين والمنطقة"، وفق تعبيره.
وكانت ملكة جمال العراق لعام 2017، سارة عيدان (29 عاماً)، حظرت المنشورات العدائية ضد إسرائيل في حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، كما هاجمت حركة حماس ووصفتها بـ (الإرهابية).
ونشرت عيدان سلسلة ردود على تغريدات نشرها ناشطون على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، حيث قالت في إحداها: "الشعب الفلسطيني لا يسعى للحصول على الحرية بل ميليشيا حماس الـ (إرهابية) تستخدم سكان غزة كدروع بشرية تطلق الصواريخ من المناطق السكنية، لذلك عندما ترد إسرائيل تستخدم صوراً مروعة للضحايا وتروج لقضيتهم التي ليست مجرد حرية بل القضاء على إسرائيل!"، بحسب "روسيا اليوم".
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