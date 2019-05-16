عربي

بعد وصفها حماس بـ "الإرهابية".. مبعوث ترامب يوجه رسالة لملكة جمال العراق

بعد وصفها حماس بـ "الإرهابية".. مبعوث ترامب يوجه رسالة لملكة جمال العراق
رام الله - دنيا الوطن
وجّه مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، رسالة شكر عبر موقع (تويتر) لملكة جمال العراق بعد وصفها حركة حماس بـ "الإرهابية".

وقال غرينبلات: "شكرًا جزيلاً يا ملكة جمال العراق 2017، لقولك الحقيقة بأن حماس منظمة إرهابية، من الأهمية بمكان أن نعلّم ونذكّر بوحشية حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينية التي لا تؤذي الإسرائيليين فقط بل الفلسطينيين والمنطقة"، وفق تعبيره.  

وكانت ملكة جمال العراق لعام 2017، سارة عيدان (29 عاماً)، حظرت المنشورات العدائية ضد إسرائيل في حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، كما هاجمت حركة حماس ووصفتها بـ (الإرهابية).

ونشرت عيدان سلسلة ردود على تغريدات نشرها ناشطون على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، حيث قالت في إحداها: "الشعب الفلسطيني لا يسعى للحصول على الحرية بل ميليشيا حماس الـ (إرهابية) تستخدم سكان غزة كدروع بشرية تطلق الصواريخ من المناطق السكنية، لذلك عندما ترد إسرائيل تستخدم صوراً مروعة للضحايا وتروج لقضيتهم التي ليست مجرد حرية بل القضاء على إسرائيل!"، بحسب "روسيا اليوم".


أخبار ذات صلة

شاهد: مجلة تكشف عدد مليارديرات دول الشرق الأوسط

شاهد: مجلة تكشف عدد مليارديرات دول الشرق الأوسط

مبارك يكشف تفاصيل جديدة عن أشهر جاسوس بالصراع المصري الإسرائيلي

مبارك يكشف تفاصيل جديدة عن أشهر جاسوس بالصراع المصري الإسرائيلي

مقتل شخصين بحادث سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم في دبي

مقتل شخصين بحادث سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم في دبي

خطيبة خاشقجي: أردوغان أكد لي أن السعودية تُشكل خطرًا بسبب &#34;بن سلمان&#34;

خطيبة خاشقجي: أردوغان أكد لي أن السعودية تُشكل خطرًا بسبب "بن سلمان"

مقتل 47 شخصًا و5 عسكريين في سيناء

مقتل 47 شخصًا و5 عسكريين في سيناء

قوات سوريا الديمقراطية تطلق حملة على تنظيم الدولة في دير الزور

قوات سوريا الديمقراطية تطلق حملة على تنظيم الدولة في دير الزور

رويترز: التحالف العربي يعتبر استهداف محطتي ضخ النفط في السعودية &#34;جريمة حرب&#34;

رويترز: التحالف العربي يعتبر استهداف محطتي ضخ النفط في السعودية "جريمة حرب"

أردوغان ورئيس وزراء العراق يتفقان على إقامة تعاون عسكري بين البلدين

أردوغان ورئيس وزراء العراق يتفقان على إقامة تعاون عسكري بين البلدين

التعليقات

الدنيا حكايات

صراع أمريكي تركي

صراع أمريكي تركي

شؤون فلسطينية

مصرع 3 أشخاص وإصابة 244 آخرين في 306 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع 3 أشخاص وإصابة 244 آخرين في 306 حادث سير الأسبوع الماضي

جيش العاصفة: الانقسام يشكل مصدر هدم لآمال وتطلعات الشعب الفلسطيني

جيش العاصفة: الانقسام يشكل مصدر هدم لآمال وتطلعات الشعب الفلسطيني

التميمي: الإدارة الامريكية شريكة بجرائم الاحتلال واعتداءاته

التميمي: الإدارة الامريكية شريكة بجرائم الاحتلال واعتداءاته

نوفل: أي عملية سياسية لا تمر عبر الشرعية الفلسطينية لن يكتب لها النجاح

نوفل: أي عملية سياسية لا تمر عبر الشرعية الفلسطينية لن يكتب لها النجاح

غرينبلات: ادارة ترامب ستتخذ خطوات إيجابية تساعد الفلسطينيين والإسرائيليين

غرينبلات: ادارة ترامب ستتخذ خطوات إيجابية تساعد الفلسطينيين والإسرائيليين

نشطاء الهبد الرقمي الفلسطيني يرصدون 150 هدفًا إسرائيليًا بذكرى النكبة

نشطاء الهبد الرقمي الفلسطيني يرصدون 150 هدفًا إسرائيليًا بذكرى النكبة

أبوهولي يستنكر اخطارات الهدم الاسرائيلية لمقر اللجنة الشعبية بمخيم شعفاط

أبوهولي يستنكر اخطارات الهدم الاسرائيلية لمقر اللجنة الشعبية بمخيم شعفاط

هآرتس: غرينبلات دعا عشراوي لزيارة البيت الأبيض قبل إلغاء تأشيرتها

هآرتس: غرينبلات دعا عشراوي لزيارة البيت الأبيض قبل إلغاء تأشيرتها

منوعات

قناة بريطانية تلغي برنامجاً حوارياً بعد انتحار أحد ضيوفه

قناة بريطانية تلغي برنامجاً حوارياً بعد انتحار أحد ضيوفه

&#34;حمد لله مكملتش تمثيل&#34;.. عمرُو دياب يُواجه سُخرية بسبب مشهد درامي قديم

"حمد لله مكملتش تمثيل".. عمرُو دياب يُواجه سُخرية بسبب مشهد درامي قديم

تصرف غريب لريم البارودي أمام الكاميرا فور سماعها اسم أحمد سعد

تصرف غريب لريم البارودي أمام الكاميرا فور سماعها اسم أحمد سعد

زهرة عرفات تكشف كيف تلقت خبر وفاة زوجها قبل ساعات من عرض فني؟

زهرة عرفات تكشف كيف تلقت خبر وفاة زوجها قبل ساعات من عرض فني؟

تيم حسن &#34;يغازل&#34; معجبة ويُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تيم حسن "يغازل" معجبة ويُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

اعتقال مشتبهَين بقتل الفنان الفلسطيني توفيق زهر

اعتقال مشتبهَين بقتل الفنان الفلسطيني توفيق زهر

أصيب بالهلع وفقد القدرة على النطق.. تامر حبيب يردد الشهادتين بسبب رامز

أصيب بالهلع وفقد القدرة على النطق.. تامر حبيب يردد الشهادتين بسبب رامز

بـ&#34;المستندات&#34;.. سمية الخشاب ترد على اتهامات أحمد سعد وتكشف مفاجآت

بـ"المستندات".. سمية الخشاب ترد على اتهامات أحمد سعد وتكشف مفاجآت

بعد خلافات حادة وصلت حد التبرأ.. حلا الترك تكشف عن مفاجأة والدها لها

بعد خلافات حادة وصلت حد التبرأ.. حلا الترك تكشف عن مفاجأة والدها لها

بعد خلافهما الأخير.. خطوة مُفاجئة من أحلام تجاه أصالة

بعد خلافهما الأخير.. خطوة مُفاجئة من أحلام تجاه أصالة

عربي

مقتل شخصين بحادث سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم في دبي

مقتل شخصين بحادث سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم في دبي

مقتل 47 شخصًا و5 عسكريين في سيناء

مقتل 47 شخصًا و5 عسكريين في سيناء

قوات سوريا الديمقراطية تطلق حملة على تنظيم الدولة في دير الزور

قوات سوريا الديمقراطية تطلق حملة على تنظيم الدولة في دير الزور

رويترز: التحالف العربي يعتبر استهداف محطتي ضخ النفط في السعودية &#34;جريمة حرب&#34;

رويترز: التحالف العربي يعتبر استهداف محطتي ضخ النفط في السعودية "جريمة حرب"