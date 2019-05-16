بعد وصفها حماس بـ "الإرهابية".. مبعوث ترامب يوجه رسالة لملكة جمال العراق

رام الله - دنيا الوطن

وجّه مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، رسالة شكر عبر موقع (تويتر) لملكة جمال العراق بعد وصفها حركة حماس بـ "الإرهابية".

وقال غرينبلات: "شكرًا جزيلاً يا ملكة جمال العراق 2017، لقولك الحقيقة بأن حماس منظمة إرهابية، من الأهمية بمكان أن نعلّم ونذكّر بوحشية حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينية التي لا تؤذي الإسرائيليين فقط بل الفلسطينيين والمنطقة"، وفق تعبيره.



وكانت ملكة جمال العراق لعام 2017، سارة عيدان (29 عاماً)، حظرت المنشورات العدائية ضد إسرائيل في حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، كما هاجمت حركة حماس ووصفتها بـ (الإرهابية).



