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مقتل شخصين بحادث سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم في دبي

مقتل شخصين بحادث سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم في دبي
طائرة مسح صغيرة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قُتل شخصان مساء اليوم الخميس، في حادث سقوط طائرة مسح صغيرة الحجم، على أراضي إمارة دبي، وفق ما أعلنت حكومة الإمارة.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر (تويتر)، أن الطائرة كان على متنها أربعة أشخاص وأسفر سقوطها عن وفاة قائدها ومساعده، مشيراً إلى أن الفرق المختصة متواجدة في موقع الحادث.

وذكر المكتب الإعلامي أن الطائرة التي تحطمت من نوع (دايموند 43) تابعة لشركة "هوني ويل"، ويرجح أن الحادث وقع جراء خلل فني، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وسبق أن أفاد المكتب بأن "عمليات مطار دبي الدولي تسير بشكل طبيعي بعد تسجيل تأخير بسيط في بعض الرحلات، وتحويل رحلات أخرى لمطار آل مكتوم الدولي كإجراء احترازي، بسبب حادث تعرضت له طائرة صغيرة".

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